Ley de Rescate Fiscal pone en riesgo cuota monetaria y subsidios de cajas

La Ley de Rescate Fiscal traslada aportes de cajas a salud, generando un déficit de 500.000 millones y amenazando la cuota monetaria de 4,8 millones de colombianos.

Los trabajadores colombianos podrían enfrentar una reducción significativa en sus beneficios debido a la Ley de Rescate Fiscal impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Los recursos derivados de los aportes de las cajas de compensación familiar, los cuales financian subsidios y servicios esenciales, están bajo escrutinio por esta iniciativa. Las entidades advierten que la cuota monetaria mensual podría disminuir desde el año 2027, lo que resultaría en una desfinanciación superior a $500.000 millones. Esta situación pone en serio riesgo los fondos destinados a vivienda, primera infancia y recreación para millones de familias.

Efecto directo en la cuota monetaria de los afiliados

El proyecto de ley busca recaudar dinero para cubrir las deudas del sistema de salud público. Para lograr este objetivo financiero, se propone trasladar a la Adres uno de los cuatro puntos que los empleadores aportan actualmente a las cajas de compensación familiar. Además, se utilizarán los saldos sin ejecutar del FOSFEC, el fondo de protección al cesante. Aunque la intención gubernamental es fortalecer las fuentes de financiación para la salud, expertos y gremios han alertado sobre las consecuencias negativas en los costos de contratación y la formalización del empleo.

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Germán Cano, gerente de análisis e investigaciones de Asocajas, ha explicado que el análisis preliminar indica un impacto directo sobre los trabajadores de menores ingresos. El artículo 22 del proyecto plantea mover uno de los puntos de aporte de los empleadores a la salud. Cano detalló que, si se materializa esta medida, las cajas terminarían aportando aproximadamente el 31,4% de sus giros directos al sistema de salud, un aumento drástico desde el actual 8,6%. Este cambio casi cuadruplicaría la porción de sus ingresos destinada a la seguridad social en salud.

Impacto en familias y subsidios educativos

Los subsidios educativos representan uno de los pilares fundamentales del sistema de compensación familiar y serán los más afectados por esta reestructuración. Actualmente, este beneficio llega a unas 4,8 millones de personas en Colombia. Se trata de un pago mensual que se otorga a los afiliados de menores ingresos por cada hijo que cumple con las condiciones académicas y económicas requeridas. Si un trabajador tiene dos hijos, recibe dos cuotas; si tiene tres, recibe tres pagos. Incluso, el beneficio se extiende a padres dependientes del afiliado.

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Para el año actual, las cajas destinan alrededor de $5 billones anuales para financiar estos subsidios, una cifra que refleja las necesidades reales del sistema y que tiende a aumentar progresivamente. La cuota monetaria nació como un servicio básico de estas entidades sin ánimo de lucro y constituye su principal mecanismo de apoyo económico a los hogares vulnerables. La posible reducción de los recursos disponibles en 2027 amenaza directamente la sostenibilidad de este apoyo crucial para la estabilidad financiera de las familias colombianas.

Riesgos para infraestructura y servicios recreativos

Otro área crítica bajo presión es el saldo de obras y programas, una bolsa de recursos utilizada para construir y mantener infraestructura social. De estos fondos se financian inversiones para nuevas instalaciones y el sostenimiento de las existentes. Asimismo, se cubren subsidios a las tarifas que los afiliados de menores ingresos pagan por servicios como educación, entradas a parques recreativos y cursos ofrecidos por las cajas. La disminución de estos recursos podría poner en riesgo nuevas inversiones y el mantenimiento de las instalaciones actuales.

La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar ha solicitado al Gobierno reevaluar la medida contemplada en el artículo 22. Se pide abrir un espacio de diálogo para analizar las consecuencias profundas sobre el sistema. Una fuente cercana al sector considera que la propuesta equivale a una reducción efectiva del salario social de los trabajadores que ganan entre 1 y 4 salarios mínimos. Esta situación genera una preocupación generalizada sobre la capacidad de las cajas para seguir ofreciendo beneficios esenciales a millones de compatriotas en el futuro cercano.