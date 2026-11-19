Anilad advierte que el Impuesto Nacional al Carbono en la Ley de Rescate encarecerá la vivienda y daña a 200 empresas formales sin alternativas energéticas viables para el sector.

El gremio de ladrillo y arcilla, representado por la Asociación Nacional de Industriales del Ladrillo ( Anilad), ha emitido una alerta crítica sobre el impacto negativo que tendrá la Ley de Rescate en la industria cerámica nacional. La organización señala que el sector experimentará un golpe económico directo debido a la implementación del Impuesto Nacional al Carbono, un mecanismo tributario incluido en la legislación mencionada que altera las condiciones operativas actuales de las fábricas de ladrillos en Colombia.

Cambio en Tarifas del Carbono

La Anilad ha expuesto que la propuesta legislativa propone duplicar prácticamente la tarifa por tonelada de CO2 equivalente, lo que representa un aumento significativo en los costos operativos para los productores del sector. Este cambio drástico en la estructura impositiva no solo incrementa los gastos de producción, sino que también genera incertidumbre jurídica al modificar las reglas del juego establecidas previamente para la industria. La asociación enfatiza que la destinación de los recursos recaudados y la alteración de la gradualidad que la ley originalmente había previsto hacen que la propuesta pierda su sentido ambiental inicial, transformándose en una carga financiera insostenible para los manufacturadores formales. Dependencia del Carbón y Costos Also read MinHacienda confirma exclusión del IVA a la canasta familiar en Ley de Rescate Fiscal

El sector depende fundamentalmente del carbón para cocer sus productos, ya que actualmente no existen alternativas energéticas viables a gran escala que puedan reemplazar esta fuente de energía de manera inmediata. La biomasa y los combustibles alternativos requieren reglas claras de habilitación, permisos ambientales específicos y cadenas de suministro robustas que no existen a la escala necesaria para abastecer a toda la industria. Además, la reconversión de los hornos hacia tecnologías más eficientes exige inversiones de capital que los productores no pueden financiar con su estructura actual, lo que los deja atrapados en un proceso de transición energética prácticamente imposible de ejecutar sin el apoyo estatal correspondiente. Impacto en la Vivienda y Empleo

La asociación resaltó que el sobrecosto generado por este impuesto lo terminarán pagando la vivienda y las regiones, afectando directamente a los consumidores finales y a la economía local. En Colombia hay cerca de 200 empresas formales en este sector que generan aproximadamente 20 mil empleos directos, todos los cuales están en riesgo si la carga fiscal se transfiere al mercado sin mecanismos de compensación. El gremio advierte que la medida generará inseguridad jurídica y, en el caso específico del ladrillo, termina premiando la informalidad en lugar de reducir las emisiones, ya que los productores informales no están sujetos a estas regulaciones fiscales estrictas.

Alternativas Energéticas Inviables

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La Anilad expuso que el sector no puede trasladar su consumo a otro energético, como por ejemplo el gas natural, de la noche a la mañana, debido a que este combustible no está disponible ni es asequible para la mayoría de las plantas de producción. El gobierno de Abelardo De La Espriella, que está analizando o implementando estas medidas, debe tener en cuenta que el ladrillo es la base de la vivienda de millones de colombianos, por lo que cualquier aumento en su costo tiene implicaciones sociales masivas. La organización insiste en que el instrumento ambiental no puede ser utilizado como una fuente de recaudo a corto plazo, ya que esto contradice los principios de sostenibilidad y equidad que deberían regir las políticas públicas ambientales.

Posición del Gremio y Brecha Fiscal

Aunque el sector acepta que existe una brecha fiscal que subsanar, considera que la forma actual de abordarla a través del Impuesto Nacional al Carbono es contraproducente y dañina para la competitividad nacional. El gremio de los ladrillos y la arcilla recalcó que la propuesta actual ignora la realidad operativa de las plantas, que operan en un entorno de alta competencia y márgenes reducidos. Sin una transición ordenada y financiada, la implementación abrupta de estas tarifas elevadas solo servirá para encarecer la construcción, reducir la formalidad del mercado y perjudicar a la clase trabajada que depende de los salarios en esta industria esencial para el desarrollo urbano del país.