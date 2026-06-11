Ley Montes de María eleva el FestiMaría a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación

El Congreso aprobó la iniciativa de la congresista Juliana Aray Franco que reconoce el valor histórico del Festival Multicultural de los Montes de María, impulsando la salvaguardia cultural y el desarrollo turístico de la región.

El Congreso de la República de Colombia ha marcado un hito fundamental para la preservación de la identidad caribeña mediante la aprobación definitiva de la Ley Montes de María.

Este proyecto legislativo, que culminó su trámite en el Senado tras superar el cuarto y último debate, es el resultado de la gestión y visión de la representante a la Cámara por el departamento de Bolívar, Juliana Aray Franco, perteneciente al Partido Conservador. La esencia de esta normativa radica en el reconocimiento formal del valor histórico, social y artístico de una subregión que ha sido pilar de la cultura colombo-caribeña, declarando oficialmente al Festival Multicultural de los Montes de María, ampliamente conocido como FestiMaría, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Con la aprobación del Proyecto de Ley 396 de 2024 en la Cámara y el 330 de 2025 en el Senado, la iniciativa ahora aguarda la sanción presidencial para entrar en vigor y transformar la realidad institucional de la zona. La importancia de este reconocimiento trasciende lo meramente administrativo, ya que se inserta en un contexto de profunda resiliencia y reconstrucción social.

Los Montes de María, territorio compartido entre los departamentos de Bolívar y Sucre, han sido históricamente escenario de dolor debido al conflicto armado interno, sufriendo masacres y desplazamientos forzados que fracturaron el tejido comunitario. En este escenario, la cultura no fue solo un pasatiempo, sino una herramienta de resistencia y un mecanismo para la preservación de la memoria colectiva.

El FestiMaría se erige como el máximo exponente de esta lucha, rescatando expresiones artísticas ancestrales como la música de gaita, el porro, el fandango y el bullerengue, además de las danzas tradicionales y la maestría de los artesanos locales. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, ha destacado que este logro enaltece la riqueza cultural de la región y brinda un soporte vital a los artistas que han mantenido vivas estas tradiciones a pesar de las adversidades.

Desde el punto de vista operativo, la Ley Montes de María establece una hoja de ruta clara para la protección de estos saberes. Uno de los puntos más relevantes es la orden dada al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para coordinar acciones conjuntas con la Gobernación de Bolívar, los municipios involucrados y el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural.

El objetivo primordial es la creación de un Plan Especial de Salvaguardia (PES), el cual servirá como instrumento técnico para identificar, documentar y divulgar las manifestaciones culturales, asegurando que no desaparezcan con el tiempo. Además, la ley abre la puerta para que el Gobierno nacional asigne recursos específicos del Presupuesto General de la Nación para garantizar que el festival y sus actividades asociadas tengan un financiamiento estable y sostenible.

Otro aspecto innovador de la legislación es su enfoque en el desarrollo económico a través del turismo cultural. La norma promueve una articulación estratégica con entidades de peso como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, FONTUR y PROCOLOMBIA. El propósito es posicionar a los municipios de los Montes de María como destinos turísticos atractivos, facilitando la llegada de inversión privada y cooperación internacional.

De esta manera, la ley no solo protege el arte, sino que apuesta por la economía campesina, beneficiando directamente a músicos, gestores culturales y artesanos que ahora contarán con un respaldo institucional obligatorio. Desde su creación en 2013, el FestiMaría ha sido itinerante, llevando alegría y cultura a localidades como San Juan Nepomuceno, El Guamo, El Carmen de Bolívar y María la Baja, rindiendo homenaje a figuras legendarias como Lucho Bermúdez y Pabla Flores.

Con este respaldo legal, se asegura que el legado de los Montes de María continúe floreciendo como un símbolo de paz y orgullo nacional





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