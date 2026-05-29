Ley Seca en Bogotá por Elecciones Presidenciales de 2026: Detalles y Controversias

La Alcaldía de Bogotá implementa una restricción al alcohol desde el viernes 29 de mayo hasta el lunes 1 de junio para garantizar la seguridad en las elecciones presidenciales, generando críticas por su duración.

La Administración Distrital de Bogotá , bajo el liderazgo del alcalde Carlos Galán, ha formalizado la implementación de una medida restrictiva conocida como Ley Seca , mediante la expedición del Decreto número 191 de 2026.

Esta disposición establece la prohibición total de la venta y distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio de la capital colombiana, comenzando oficialmente el viernes 29 de mayo a partir de las 6:00 p.m. y extendiéndose hasta el mediodía del lunes 1 de junio. El objetivo primordial de esta decisión, según lo expresado por la Alcaldía Mayor, es salvaguardar la seguridad ciudadana, mantener el orden público y proteger los derechos y libertades fundamentales de los habitantes de la ciudad durante la jornada electoral.

El contexto principal de esta medida es el desarrollo de las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, programadas para el domingo 31 de mayo de 2026, un evento democrático de alta relevancia que requiere una coordinación logística y de seguridad exhaustiva para evitar altercados que puedan empañar la voluntad popular y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente de paz. A pesar de que las restricciones al consumo de alcohol son habituales en Colombia previo a los comicios nacionales, la decisión de este año ha despertado un intenso debate público debido a su extensión temporal.

Diversas personalidades políticas y analistas han cuestionado la necesidad de iniciar la restricción dos días antes de las votaciones, argumentando que una medida tan prolongada afecta desproporcionadamente a los comercios nocturnos, bares y restaurantes de la ciudad. Una de las críticas más notables provino de la senadora del partido verde, Angélica Lozano, quien señaló que tradicionalmente la ley seca no había incluido los días viernes, sugiriendo que la medida podría ser excesiva y carente de justificación razonable.

Asimismo, el periodista Juan Fraile resaltó la falta de sustento técnico detrás de esta decisión, calificándola como una medida improvisada e inconsulta por parte de la actual administración. Un punto crítico adicional es la coincidencia de la prohibición con la final de la Champions League el sábado 30 de mayo, un evento deportivo masivo que atrae a miles de espectadores y que, habitualmente, impulsa la economía de los establecimientos de esparcimiento en Bogotá.

Desde la perspectiva legal, el decreto es claro al señalar que cualquier infracción a las normas establecidas será sancionada estrictamente por las autoridades competentes. Las fuerzas del orden utilizarán los medios, medidas y procedimientos previstos en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para penalizar a quienes ignoren la prohibición de venta de licores.

La Alcaldía ha hecho un llamado vehemente a la colaboración y comprensión de la ciudadanía, apelando a la tolerancia y al espíritu cívico para que la jornada electoral transcurra sin incidentes violentos. Por su parte, organizaciones gremiales como Asobares se han limitado a informar a sus afiliados y seguidores sobre los horarios exactos de la restricción, actuando como canal de comunicación entre el gobierno distrital y los propietarios de locales comerciales que ven afectada su rentabilidad.

Esta situación pone de manifiesto la tensión constante entre la búsqueda de la seguridad pública y la protección de la actividad económica local en periodos de alta sensibilidad política. El éxito de la medida se medirá no solo por la ausencia de disturbios, sino por la capacidad de la ciudad para conducir un proceso electoral ejemplar y pacífico en un clima de respeto mutuo y responsabilidad ciudadana





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