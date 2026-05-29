Ley Seca en Colombia: horarios oficiales y alcances durante elecciones y partido de la Selección

Las autoridades han definido los horarios y alcances de la restricción de licores que regirá en todo el país durante la jornada electoral del 1 de junio, la cual coincide con el partido amistoso entre Colombia y Costa Rica. Conozca los detalles de la medida, los operativos de seguridad y las excepciones.

La proximidad de la jornada electoral y un partido amistoso de la Selección Colombia ha generado incertidumbre entre la ciudadanía respecto a la duración de la Ley Seca en el país.

La restricción nacional de licores, establecida con motivo de las elecciones presidenciales, entrará en vigor el lunes 1 de junio. Sin embargo, existe confusión porque esa fecha coincide con el encuentro deportivo entre Colombia y Costa Rica, que se disputará en el estadio El Campín. Las autoridades han aclarado que la medida aplica para todo el territorio nacional y regirá desde las cero horas del lunes hasta las mismas horas del día siguiente, es decir, 24 horas continuas.

La disposición prohíbe el consumo y expendio de bebidas embriagantes en sitios públicos o abiertos al público, tales como bares, discotecas, restaurantes, tiendas de barrio y licorerías. El gobierno ha implementado un operativo de seguridad que incluye el despliegue de más de 1.400 policías en Cartagena de Indias, entre otras ciudades, para garantizar el orden público durante el fin de semana electoral. La medida busca prevenir alteraciones del orden y garantir una jornada de votación tranquila.

A pesar de que el partido de fútbol es un evento de alta concurrencia, la reglamentación no contempla excepciones, por lo que el consumo de alcohol estará prohibido incluso en los alrededores del estadio. La Policía Nacional ha indicado que se realizarán redadas y decomisos en caso de incumplimiento, con sanciones que pueden incluir multas y arrestos.

Esta superposición de eventos ha llevado a muchos ciudadanos a preguntarse si la Ley Seca se extenderá más allá del día electoral, pero las fuentes oficiales confirman que la restricción es únicamente por 24 horas, finalizando el martes 2 de junio a las mismas horas de inicio. El objetivo principal es evitar conglomeraciones que puedan derivar en altercados, especialmente en un contexto de alta afluencia tanto por elecciones como por un partido de la selección.

Se recomienda a la población planificar sus actividades y acatar la normativa para evitar inconvenientes legales. Las redes sociales han sido utilizadas por las autoridades para difundir los horarios exactos y los alcances de la medida, buscando despejar dudas y evitar desinformación.

Además, se ha hecho especial énfasis en que la restricción no aplica para el consumo en residencias privadas, siempre que no seamos en espacios públicos. Aunque algunos comerciantes han expresado su preocupación por la pérdida económica, el gobierno sostiene que la medida es necesaria para la seguridad colectiva.

En resumen, la Ley Seca iniciará a la medianoche del domingo 31 de mayo o la madrugada del lunes 1 de junio, según la interpretación, y finalizará 24 horas después, sin extenderse hasta el partido de fútbol que se jugará en horas de la noche del mismo lunes. La ciudadanía debe estar atenta a los comunicados oficiales de la Registraduría y la Policía para cualquier actualización





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ley Seca Elecciones Colombia Selección Colombia Restricción De Licores Horarios

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gobierno confirmó Ley Seca para el fin de semana por elecciones presidenciales: así regirá la medidaLas autoridades advirtieron que quienes incumplan la medida podrán enfrentarse a sanciones económicas que podrían superar los $1,8 millones.

Read more »

Ley seca y estrictas medidas de seguridad se implementarán en Barrancabermeja durante eleccionesLa Alcaldía de Barrancabermeja anunció la implementación de ley seca, restricciones de movilidad y refuerzo de la Fuerza Pública durante las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo.

Read more »

Bares Unidos de Colombia moviliza a sector nocturno contra la Ley Seca en BogotáEl gremio Bares Unidos de Colombia convocó a protestas el 29 de mayo tras la imposición de la Ley Seca en la capital, que prohíbe la venta de alcohol de 6 p.m. del viernes a 12 p.m. del lunes. La medida, considerada sorpresiva y excesiva por el presidente del gremio, afecta a unos 45 000 establecimientos y a miles de empleos vinculados a la actividad nocturna, que ahora se organizan para defender la noche y el empleo.

Read more »

Ley seca y toques de queda para las elecciones presidenciales en ColombiaEl Gobierno de Colombia implementará restricciones especiales, controles de movilidad y vigilancia reforzada durante las elecciones presidenciales del 31 de mayo. La ley seca comenzará en algunas capitales desde el viernes y en todo el país desde el sábado, con posibles toques de queda y limitaciones para motociclistas. Más de 18,2 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las 32 ciudades capitales.

Read more »