Ley seca en Colombia: restricciones para garantizar la seguridad de las elecciones presidenciales

El Gobierno nacional estableció una ley seca en Colombia para garantizar la transparencia y la seguridad de las elecciones presidenciales. La ley seca prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante el fin de semana electoral.

El Gobierno nacional estableció una ley seca en Colombia para garantizar la transparencia y la seguridad de las elecciones presidenciales . La ley seca prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante el fin de semana electoral, desde las 6:00 de la tarde del viernes 29 de mayo hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio.

Las autoridades han intensificado las medidas de seguridad para garantizar que la jornada se lleve a cabo con normalidad. La ley seca es una restricción que limita la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante el fin de semana electoral y que si se incumple puede generar sanciones económicas que superan el millón de pesos. Las autoridades hicieron un llamado a comerciantes y ciudadanos para respetar la normativa y evitar sanciones económicas durante el fin de semana electoral.

La ley seca hace parte de un paquete de medidas adoptadas para garantizar la transparencia y la seguridad de las elecciones presidenciales. Además de la restricción al alcohol, también se aplicarán controles relacionados con el voto. Las autoridades desplegarán operativos especiales de vigilancia y monitoreo en distintos puntos del país para acompañar el desarrollo de la jornada electoral. En Bogotá, por ejemplo, se han anticipado las restricciones para reforzar las condiciones de seguridad antes de las votaciones.

La primera vuelta presidencial se llevará a cabo el domingo 31 de mayo entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Si ningún candidato obtiene la mayoría requerida por la ley, se realizará una segunda vuelta. La ley seca es una medida para garantizar la seguridad y la transparencia de las elecciones, y las autoridades han intensificado las medidas de seguridad para garantizar que la jornada se lleve a cabo con normalidad





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