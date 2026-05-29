Ley seca para elecciones presidenciales en Colombia: Bogotá extiende la medida desde el viernes

El Gobierno decreta ley seca desde el sábado para las elecciones, pero Bogotá la adelanta al viernes. Asobares rechaza la extensión. Las autoridades defienden la medida para garantizar la seguridad electoral.

El Gobierno Nacional anunció la implementación de la ley seca en todo el territorio colombiano con motivo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales , que se llevará a cabo el domingo 31 de mayo.

La medida, que restringe la venta y consumo de bebidas alcohólicas, estaba prevista para comenzar el sábado 30 de mayo a las 6:00 p.m. y finalizar el lunes 1 de junio a las 12:00 p.m. Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá decidió adelantar su inicio para las 6:00 p.m. del viernes 29 de mayo, extendiendo así el período de restricción. Esta decisión generó controversia entre diversos sectores, especialmente entre los dueños de bares y restaurantes, quienes consideran que la medida afecta gravemente la actividad económica del fin de semana.

Asobares, el gremio que agrupa a los establecimientos nocturnos, expresó su rechazo mediante un comunicado en el que hizo un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán para que reconsiderara la extensión. Argumentaron que la medida no solo perjudica a los comerciantes, sino también a los empleados que dependen de los ingresos del viernes por la noche. El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, explicó los motivos detrás de la decisión.

En una entrevista radial, señaló que el proceso electoral no se limita al día de la votación, sino que implica un despliegue logístico que comenzó días antes y concluye hasta el lunes siguiente. Destacó que durante un fin de semana típico, la Policía Metropolitana atiende alrededor de 22 mil incidentes, por lo que sumar la jornada electoral requiere un refuerzo en la seguridad.

Restrepo subrayó que la medida busca garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad y sin la interferencia del consumo de alcohol. Además, recordó que la ley seca es una herramienta común en periodos electorales para prevenir altercados y asegurar el orden público. En la capital del país, más de 8 millones de votantes están habilitados para sufragar en los 19 puestos de votación distribuidos por las localidades.

Las autoridades han desplegado un operativo especial que incluye la instalación de puestos de mando unificado y la coordinación con la Registraduría Nacional. El domingo, los centros de votación abrirán a las 8:00 a.m. y cerrarán a las 4:00 p.m. Se espera una alta participación, pues esta es la primera vez que se elige presidente luego del estallido social de 2021 y la pandemia de COVID-19, lo que ha generado un ambiente de polarización y expectativa.

Los candidatos realizaron sus últimos actos de campaña en distintas regiones, haciendo un llamado a la participación pacífica. La ley seca en Bogotá implica que no se podrá vender alcohol en tiendas, supermercados, bares, restaurantes ni discotecas desde el viernes a las 6:00 p.m. hasta el lunes al mediodía. Quienes incumplan la medida se exponen a multas y posibles sanciones, incluyendo el cierre temporal del establecimiento.

La Policía realizará operativos de control en las zonas de mayor concentración de bares y en puntos críticos de la ciudad. A pesar de las críticas, la administración distrital defiende la medida como necesaria para evitar hechos de violencia que puedan empañar la jornada electoral. En anteriores comicios, se han registrado casos de riñas y accidentes de tránsito relacionados con el consumo excesivo de alcohol, por lo que las autoridades consideran que la restricción es una medida de prevención.

El gremio de bares, por su parte, ha solicitado que se evalúe el impacto económico y se busquen alternativas como la venta de alcohol solo en establecimientos cerrados o la reducción del horario de prohibición. No obstante, el secretario de Seguridad insistió en que la prioridad es la seguridad y la integridad del proceso democrático. En el resto del país, cada alcaldía y gobernación tiene la facultad de ajustar los horarios de la ley seca según sus necesidades.

Algunas ciudades como Medellín y Cali han optado por mantener el horario establecido por el Gobierno Nacional, mientras que otras, como Barranquilla, han decidido no extender la medida. La diversidad de decisiones refleja las distintas realidades locales y la capacidad de las autoridades para gestionar la seguridad durante las elecciones. Mientras tanto, los colombianos se preparan para acudir a las urnas en medio de un clima de esperanza y tensión.

Los candidatos presidenciales han hecho sus últimas propuestas y se espera que la jornada electoral transcurra sin mayores contratiempos. La ley seca, aunque polémica, es vista por muchos como un mal necesario para garantizar que la democracia se desarrolle en paz





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