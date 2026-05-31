Ley seca y partido de la Selección Colombia: todo lo que debe saber para el fin de semana electoral

El Ministerio del Interior emitió el Decreto 0188 con la ley seca nacional desde el sábado 30 de mayo hasta el mediodía del lunes 1 de junio, mientras que Bogotá la anticipó al viernes 29. El partido amistoso ante Costa Rica se jugará el lunes a las 8 p.m., después de que finalice la restricción. Las sanciones por incumplir la medida incluyen multas de hasta 16 SMDLV. Además, Jhon Durán habló sobre su exclusión del Mundial.

El fin de semana electoral en Colombia ha generado una serie de interrogantes entre la ciudadanía, especialmente en lo que respecta a la aplicación de la ley seca y su coincidencia con el partido amistoso de la Selección Colombia frente a Costa Rica.

El encuentro deportivo, programado para el lunes 1 de junio en el estadio El Campín de Bogotá, ha suscitado dudas entre comerciantes, aficionados y ciudadanos sobre si la restricción de venta y consumo de bebidas alcohólicas estaría vigente durante el partido. Para aclarar estas inquietudes, es necesario revisar los decretos emitidos tanto por el Gobierno Nacional como por la Alcaldía de Bogotá, así como las sanciones establecidas para quienes incumplan las disposiciones.

El Ministerio del Interior expidió el Decreto 0188 de 2026, mediante el cual se establecieron las medidas de orden público para garantizar el desarrollo de la primera vuelta presidencial del domingo 31 de mayo. Una de las disposiciones más relevantes es la ley seca a nivel nacional, que comenzó a las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y se extendió hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio.

Durante este período, quedó prohibida la comercialización y el consumo de bebidas embriagantes en todos los establecimientos contemplados por la normativa. Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá, mediante el Decreto 191 de 2026, decidió anticipar el inicio de la restricción en la capital, empezando a las 6:00 de la tarde del viernes 29 de mayo, un día antes que en el resto del país.

No obstante, la hora de finalización coincide con la nacional: las 12 del mediodía del lunes 1 de junio. Esta diferencia horaria generó confusión, pero las autoridades han confirmado que para el momento en que se dispute el partido entre Colombia y Costa Rica, programado para la noche del lunes 1 de junio, la ley seca ya habrá finalizado.

Esto significa que los aficionados podrán adquirir y consumir bebidas alcohólicas durante el encuentro deportivo, siempre que lo hagan en lugares autorizados y respetando las normas de convivencia. El partido forma parte de la preparación de la Selección Colombia de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y representa una oportunidad para que los hinchas en Bogotá apoyen al equipo antes de su viaje al exterior.

Los comerciantes de la zona cercana al estadio, como bares y restaurantes, han manifestado su alivio al saber que podrán operar con normalidad durante el partido, aunque deberán ajustarse a los horarios de la ley seca previa. Las autoridades han reiterado que las sanciones por desacatar la restricción son severas: las personas que comercialicen alcohol durante el período prohibido se enfrentan a una multa tipo 4, equivalente a 16 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), mientras que quienes consuman en espacios públicos durante la restricción recibirán una multa tipo 2, de 4 SMDLV.

Estas medidas buscan preservar el orden público durante las elecciones y evitar altercados que puedan afectar el proceso democrático. En otro orden de noticias, el delantero Jhon Durán rompió su silencio tras quedar fuera de la convocatoria de la Selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El jugador, que milita en el fútbol internacional, expresó su decepción por no haber sido incluido en la lista final, pero aseguró que continuará trabajando para ganarse un lugar en futuras convocatorias. Durán habló sobre su futuro y mencionó su compromiso con el equipo nacional, así como sus planes de seguir mejorando su rendimiento deportivo. La no inclusión del atacante generó sorpresa entre los seguidores de la selección, pues había sido una pieza clave en las eliminatorias.

Sin embargo, el cuerpo técnico decidió optar por otros jugadores para el torneo. Durán aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo de su familia y aficionados, y dejó abierta la posibilidad de regresar al equipo en el futuro cercano. Esta noticia se suma a la expectativa por el amistoso ante Costa Rica, que será la última prueba antes del Mundial





Portafolioco / 🏆 3. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ley Seca En Colombia Elecciones Presidenciales 2026 Selección Colombia Partido Amistoso Colombia Vs Costa Rica Sanciones Por Violar Ley Seca

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ley seca y toques de queda para las elecciones presidenciales en ColombiaEl Gobierno de Colombia implementará restricciones especiales, controles de movilidad y vigilancia reforzada durante las elecciones presidenciales del 31 de mayo. La ley seca comenzará en algunas capitales desde el viernes y en todo el país desde el sábado, con posibles toques de queda y limitaciones para motociclistas. Más de 18,2 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las 32 ciudades capitales.

Read more »

Caso Yulixa Toloza: Petro anuncia proyecto de ley para regular cirugías estéticas en ColombiaEl proyecto pretende endurecer los requisitos para realizar cirugías estéticas y frenar la proliferación de establecimientos ilegales señalados por las autoridades.

Read more »

Ley Seca en Colombia: horarios oficiales y alcances durante elecciones y partido de la SelecciónLas autoridades han definido los horarios y alcances de la restricción de licores que regirá en todo el país durante la jornada electoral del 1 de junio, la cual coincide con el partido amistoso entre Colombia y Costa Rica. Conozca los detalles de la medida, los operativos de seguridad y las excepciones.

Read more »

Ley seca en Colombia: restricciones para garantizar la seguridad de las elecciones presidencialesEl Gobierno nacional estableció una ley seca en Colombia para garantizar la transparencia y la seguridad de las elecciones presidenciales. La ley seca prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante el fin de semana electoral.

Read more »