Leyendas de España y Colombia se enfrentan en Medellín el 11 de diciembre

El duelo de leyendas de España y Colombia se jugará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y destinará parte de su boletería a damnificados del terremoto.

La Asociación de Leyendas de España enfrentará a su par de Colombia en un partido de exfutbolistas que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín el viernes 11 de diciembre a las 7:00 p.m. El encuentro reunirá a figuras que marcaron el fútbol ibérico y colombiano, y fue concebido como un evento de carácter familiar centrado en el buen juego y el espectáculo.

La iniciativa surgió de las conversaciones entre Carlos 'Caliche' Gómez, dirigente del lado colombiano, y Fernando Sanz, exfutbolista español que ganó la Champions League en 1998 con el Real Madrid. Sanz es hijo del expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, y fue uno de los mediadores para que el duelo pudiera concretarse.

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Detalles del partido en el Atanasio Girardot

El partido se jugará en el Atanasio Girardot el viernes 11 de diciembre, a las 7:00 p.m., en Medellín. Según la información oficial del encuentro, la programación también incluirá un show con artistas invitados después de los 90 minutos.

Parte de la boletería, disponible en TaquillaOne, será destinada a los damnificados del terremoto. La fundación Compasión será la encargada de canalizar esos recursos hacia esta causa solidaria.

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Además del resultado deportivo, la organización espera la llegada de aficionados de otras regiones de Colombia. El evento tendrá cubrimiento internacional a cargo del diario Marca de Madrid, y en España también se ha hecho campaña para promover la cita.

Posiciones de Sanz, Gómez y Guarín

Fernando Sanz explicó que Salva Ballesta y él llevaban tiempo pensando en organizar partidos fuera de España. Según sus palabras, tras evaluar varias opciones, consideraron a Colombia la mejor, porque es un país hermano donde el fútbol se vive como una religión.

Carlos Gómez describió el duelo como un abrebocas de lo que se quiere hacer en adelante. Indicó que se trata de un trabajo que se viene desarrollando desde meses atrás y que este partido será el primer fruto visible de ese proceso.

Freddy Guarín, quien será capitán de la selección colombiana de leyendas, señaló que los jugadores pasan a segundo plano al retirarse. Para el exmediocampista, la cita es una oportunidad de volver a vivir los momentos que compartieron como futbolistas profesionales.

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Plantillas y próximos pasos del evento

La selección colombiana contará con la dirección técnica de Francisco 'Pacho' Maturana y tendrá a Óscar Córdoba y Faryd Mondragón como arqueros. En defensa aparecerán nombres como Mario Alberto Yepes, Cristian Zapata y Pablo Armero, mientras que el mediocampo incluirá a Macnelly Torres, Elkin Soto, Javier 'Choronta' Restrepo, Giovanni Moreno, Giovanny Hernández, Teófilo Gutiérrez y Fredy Guarín.

El equipo español, que lidera Salva Ballesta, presentará a jugadores como Joan Capdevila, Gaizka Mendieta, José Callejón, Raúl Albiol, Luis Milla, Diego Capel, Nolito y Santi Cazorla. Los organizadores indicaron que la lista de confirmados podría crecer en los próximos días.

Los promotores también aspiran a que este tipo de partidos se repita con mayor frecuencia en Colombia. Como antecedentes citaron el partido solidario de leyendas en Manizales el pasado 4 de octubre y las dos ediciones de Levantemos a Colombia, realizadas en Bogotá y Armenia.