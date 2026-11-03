LHCb y CERN revelan evidencia de desintegración rara de mesones

Investigadores del CERN y la Universidad de Cambridge presentan hallazgos sobre desintegración de quarks de belleza. El estudio aporta claves para explorar el zeptoverso y la física más allá del modelo estándar.

Científicos vinculados a la Universidad de Cambridge han logrado identificar evidencias de una interacción subatómica extremadamente poco frecuente gracias al experimento LHCb del Gran Colisionador de Hadrones. Este avance, presentado el 3 de noviembre de 2026 en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas ( CERN) cerca de Ginebra, marca un hito histórico en una búsqueda científica que se extiende por más de cuatro décadas. El descubrimiento abre nuevas vías para explorar el zeptoverso, un ámbito de dimensiones diminutas donde los físicos esperan encontrar pistas sobre el funcionamiento fundamental del universo.

Desintegración del mesón B0 y quarks de belleza

La investigación se centró en una desintegración particularmente rara de una partícula llamada mesón B0, la cual contiene un quark de belleza o quark fondo. Este tipo de partículas subatómicas son inestables y existen durante aproximadamente una billonésima y media de segundo antes de desintegrarse. Según las predicciones teóricas, este proceso específico ocurre solo una vez por cada 10.000 millones de partículas del mismo tipo, lo que requiere analizar cantidades masivas de datos generados por el colisionador para poder ser identificado con precisión estadística.

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El detector LHCb está especializado en analizar precisamente estas partículas que contienen quarks de belleza, registrando los fragmentos que se producen durante las colisiones de altas energías. El resultado constituye la primera evidencia obtenida a partir de un solo experimento, mostrando la transformación del mesón B0 en dos muones. Este hallazgo representa un paso significativo hacia la comprensión de las leyes físicas que gobiernan la materia a escalas subatómicas, superando límites previos en la capacidad de detección de eventos tan esporádicos.

Implicaciones para el zeptoverso y materia oscura

El término zeptoverso se utiliza para referirse a una escala extraordinariamente pequeña, del orden de una billonésima de una billonésima de metro. Este ámbito es aproximadamente 100.000 millones de veces menor que un átomo, un entorno donde podrían existir partículas y fuerzas que todavía no han sido identificadas por la ciencia convencional. Explorar este mundo diminuto es crucial para entender fenómenos que no pueden observarse directamente y que podrían revelar la naturaleza de componentes invisibles del cosmos.

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Esta investigación está estrechamente relacionada con la materia oscura, un componente importante del universo cuya existencia se deduce por sus efectos gravitatorios sobre la materia ordinaria. Aunque no se ha detectado directamente ni se conoce con certeza su composición, algunas teorías plantean que podría influir en la desintegración de los quarks y modificar la frecuencia de estos procesos. Sin embargo, el doctor Harry Cliff, investigador de la Universidad de Cambridge y responsable del análisis, aclaró que el hallazgo no significa que se haya detectado materia oscura, sino que se está llamando a la puerta de este nuevo dominio físico.

Análisis estadístico y futuras modernizaciones

A pesar de su relevancia, las evidencias actuales no constituyen un descubrimiento definitivo en el ámbito de la física de partículas. Los datos alcanzaron una significancia estadística de 3,2 sigma, valor que se encuentra por debajo de los cinco sigma exigidos habitualmente para confirmar un hallazgo con total rigor científico. Además, al momento de su presentación pública, los resultados aún no habían pasado por el proceso de revisión por pares, lo que implica que la comunidad científica continúa validando los métodos y conclusiones obtenidos.

Para avanzar en esta búsqueda y lograr las certezas necesarias, los científicos esperan recopilar más información y estudiar con mayor precisión estas desintegraciones. Una de las principales iniciativas para lograrlo es la modernización del detector LHCb, un proyecto para el cual los países participantes acordaron aportar 200 millones de dólares. Estas mejoras, previstas para la década de 2030, permitirían aumentar diez veces la frecuencia con la que pueden estudiarse estos eventos y analizar con mayor detalle acontecimientos que ocurren muy pocas veces.

El profesor Brian Cox, investigador de física de partículas de la Universidad de Manchester, calificó el resultado como importante, reconociendo el esfuerzo colectivo acumulado desde 1984, año en el que comenzó esta búsqueda específica. Los investigadores enfatizan que el objetivo actual es entrar en este zeptoverso, explorar sus secretos y descubrir qué nuevas partículas esperan ser encontradas. El éxito de esta empresa dependerá en gran medida de la implementación de las mejoras tecnológicas y de la acumulación de datos que proporcionarán las instalaciones actualizadas del Gran Colisionador de Hadrones en los próximos años.