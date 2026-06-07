Liberación de dos personas en La Guajira: Ejército Nacional frustra secuestro en ruta 90

El teniente coronel Óscar Iván Castellanos Rozo, comandante del Batallón de Infantería Mecanizado N°6 'Cartagena', dio a conocer que las tropas del Ejército Nacional frustraron un posible secuestro en zona rural del municipio de Riohacha, La Guajira, que permitió la recuperación sanas y salvas de dos personas y del vehículo en el que se movilizaban.

El teniente coronel Óscar Iván Castellanos Rozo, comandante del Batallón de Infantería Mecanizado N°6 'Cartagena', entregó detalles sobre la liberación de dos personas que iban a ser secuestradas en La Guajira.

El teniente coronel Óscar Iván Castellanos Rozo dio a conocer que, en menos de 2 horas, gracias a la oportuna denuncia de la comunidad y a la rápida reacción de las tropas del Ejército Nacional, fue frustrado un posible secuestro en zona rural del municipio de Riohacha, La Guajira, que permitió la recuperación sanas y salvas de dos personas y del vehículo en el que se movilizaban.

'El Ejército Nacional, el Batallón de infantería Mediano Número 6, en coordinación con la Policía Nacional, Setra, el Gaula Militar, el Gaula Policía logra frustrar un secuestro en la ruta 90, donde activamos el plan candado y utilizamos todas nuestras capacidades militares y policiales para poder generar la libertad de estas dos personas que venían a visitar el departamento de La Guajira', sostuvo el teniente coronel Óscar Iván Castellanos Rozo. Precisó que los hechos se registraron en la Ruta 90, en inmediaciones del corredor minero y el peaje de El Ebanal, donde dos jóvenes de 24 años de edad habrían sido interceptados por varios individuos que los obligaron a desviarse de la vía principal hacia un sector rural.

Apuntó que, tras recibir la información por parte de la ciudadanía, a través de los canales de denuncia, tropas del Batallón de Infantería Mediana N° 6 'Cartagena', adscrito operacionalmente a la Segunda Brigada, en coordinación con la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y el Gaula Militar Guajira, desplegaron de manera inmediata un dispositivo de búsqueda y reacción que permitió ubicar el vehículo y poner a salvo a las dos personas afectadas.

El comandante del Batallón de Infantería Mecanizado N°6 'Cartagena' destacó que este resultado evidencia la efectividad de la acción coordinada entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la comunidad, cuya información oportuna fue determinante para evitar que este hecho delictivo se materializara y afectara la libertad e integridad de los ciudadanos. El Ejército Nacional resalta la importancia de la denuncia temprana como una herramienta fundamental para anticipar y neutralizar las acciones de los grupos y estructuras delincuenciales que pretenden afectar la seguridad de la población.

'Gracias al Ejército y a la Policía Nacional por su colaboración y por su rápida reacción que estamos con vida', agradeció uno de los liberados. Así mismo, el teniente coronel dijo que el Ejército Nacional reafirma su compromiso de continuar desarrollando operaciones permanentes que contribuyan a la protección de los habitantes y visitantes del departamento de La Guajira.

Por último, dijo que las autoridades continúan adelantando las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias de los hechos e identificar a los responsables





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