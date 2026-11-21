Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo fueron liberados el 12 de noviembre tras 553 días de cautiverio por el Frente de Guerra Oriental del ELN en Arauca.

El pasado 12 de noviembre, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Colombia vio regresar a dos de sus miembros tras un periodo de cautiverio de 553 días en el departamento de Arauca. Los funcionarios liberados son Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, quienes permanecieron bajo control del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante 18 meses completos.

La liberación de López Estrada y Pacheco Oviedo concluyó una condena impuesta por la guerrilla en mayo de 2024, donde les impusieron un secuestro de 60 meses como castigo por su condición de servidores públicos del Estado colombiano.

Also read Ejército incauta 3,9 toneladas de cocaína del ELN en Vichada y detiene a dos personas

Detalles del secuestro en Fortul

La captuación ocurrió el 8 de mayo de 2025, fecha en la que el agente viajaba desde Arauca hacia el municipio de Fortul para cumplir con una orden de servicio oficial. El agente Rodrigo López Estrada había asumido recientemente el rol de escolta del CTI, habiendo sido anteriormente guarda de seguridad.

Antes de partir, López Estrada dejó a sus dos hijos, quienes tenían 13 y 16 años en ese momento, en el colegio. Su pareja, Yariel Macualo, le llevó comida al parqueadero de la sede de la Fiscalía, incluyendo jugo, buñuelos y almojábanas para el trayecto. El último contacto telefónico se registró a las 11:52 de la mañana, cuando la funcionaria recibió una llamada de su esposo diciéndole que la amaba y que cuidara a sus hijas y animales.

Advertisement

Una vez en Fortul, ambos funcionarios trabajaron menos de dos horas antes de abordar su vehículo para el regreso. A menos de tres cuadras de la sede fiscalal, aún dentro del casco urbano, fueron interceptados por un grupo de ocho hombres armados que se encontraban ocultos entre la maleza cerca de un reductor de velocidad.

Estrategias de supervivencia y juicio revolucionario

Los secuestradores obligaron a los funcionarios a abandonar sus armas antes de conducirlos hacia una ubicación no especificada. Durante su cautiverio, el ELN les aplicó un juicio revolucionario en mayo de 2024, imponiéndoles la sentencia de permanecer secuestrados durante 60 meses.

Para enfrentar la dura realidad de la privación de libertad, López Estrada utilizó un cuaderno escolar para llevar un registro matemático riguroso del tiempo transcurrido. En este registro anotó fechas, cálculos matemáticos y citas bíblicas para monitorear los días restantes para su libertad.

El funcionario relató que, pese a la tensión inicial al sentir los cañones de las pistolas contra su cabeza, mantuvo la calma y pudo identificar las armas de 45 y 9 milímetros. La guerrilla, vestida de civil, amenazó con activar una granada si no soltaban su dotación inmediatamente.

Acciones humanitarias y liberación

El fin del cautiverio fue el resultado de negociaciones prolongadas lideradas por organismos humanitarios nacionales e internacionales, junto con representantes de entidades públicas y defensores de derechos humanos. Estas gestiones lograron persuadir a la guerrilla para respetar la vida de los funcionarios y permitir su devolución a sus familias.

Advertisement

López Estrada expresó su profundo agradecimiento público por la solidaridad mostrada durante el proceso. Desde una clínica en Bogotá, declaró que muchas personas se unieron en el dolor y apoyaron la causa de su libertad.

En el marco de su liberación, el funcionario también aprovechó para solicitar matrimonio a Yariel Macualo y enviar un mensaje directo al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Situación de otros funcionarios secuestrados

A pesar de la liberación de López Estrada y Pacheco Oviedo, el drama continúa para otros miembros del CTI y la Fiscalía que permanecen en poder del ELN. Nueve funcionarios del Estado siguen secuestrados en la región, lo que mantiene una alta tensión para sus familiares.

La familia de López Estrada y su pareja Yariel Macualo lideraron activamente las campañas por su rescate, convirtiéndose en figuras centrales en la lucha para lograr su devolución. La situación de los nueve restantes requiere atención inmediata y seguimiento constante de las partes involucradas en el conflicto armado colombiano.