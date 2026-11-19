Lizeth Alejandra Castaño Montes recuperó su libertad tras 23 días de secuestro en Guacarí. Autoridades de Valle del Cauca y Buga confirmaron la liberación este 19 de noviembre.

Lizeth Alejandra Castaño Montes, una joven de 19 años, fue liberada tras pasar 23 días bajo cautiverio en el municipio de Guacarí, ubicado en el departamento colombiano de Valle del Cauca. La noticia de su rescate fue confirmada oficialmente el jueves 19 de noviembre por la alcaldesa de Guadalajara de Buga, Karol Martínez, quien a través de un mensaje en la red social X expresó su agradecimiento y celebró el regreso de la joven a la seguridad de su hogar.

Detalles de la liberación y contexto del secuestro

El secuestro de la joven ocurrió el martes 27 de octubre en el barrio La Primavera de Guacarí. En ese momento, tres hombres armados abordaron a Lizeth mientras ella se disponía a abrir la panadería donde trabajaba. Los sujetos contaban con la presencia de su novio y un empleado del establecimiento, quienes fueron testigos de los hechos.

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Las cámaras de seguridad instaladas en el local grabaron los momentos críticos en los que los sujetos sometieron a la joven. Según los registros, los atacantes apuntaron a los acompañantes de Castaño Montes para mantenerlos bajo control, obligándola posteriormente a subir a una camioneta de la cual no volvió a salir hasta la fecha de su liberación.

Respuesta oficial y recompensa económica

Inmediatamente después de los hechos, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció la implementación de medidas urgentes para localizar a la víctima. Como parte de esta estrategia, se ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para cualquier persona que proporcionara información útil que permitiera encontrar el paradero de la joven.

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La administración departamental también informó sobre el despliegue de un plan de seguridad diseñado para reforzar la protección en la zona. Se anunciaron controles conjuntos y una mayor presencia de la Fuerza Pública en Guacarí con el objetivo específico de brindar tranquilidad a la comunidad y prevenir futuros incidentes de violencia en el área.

Estado de la investigación y próximos pasos

Aunque se ha confirmado que Lizeth Alejandra Castaño Montes se encuentra sana y salva junto a su familia, el paradero de los tres responsables del secuestro permanece desconocido para las autoridades. La familia de la joven, cuyos padres y parientes son oriundos de Marinilla en el Oriente de Antioquia, ha verificado su ubicación actual.

Las fuerzas del orden continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los sujetos que protagonizaron la extorsión y el desplazamiento forzado. Se espera que las autoridades emitan pronto un pronunciamiento detallado sobre los avances operativos y las circunstancias exactas en las que se logró la liberación de la joven este fin de semana.