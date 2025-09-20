Liberado exalcalde de Morales, Cauca, tras secuestro: La comunidad celebra

Guido Saúl Córdoba Nieto, exalcalde y actual concejal de Morales, Cauca, fue liberado tras 20 horas de cautiverio. La presión de la comunidad y las acciones de búsqueda y apoyo fueron clave para su liberación.

Tras permanecer más de 20 horas cautivo, el exalcalde y actual concejal de Morales , Cauca , Guido Saúl Córdoba Nieto , fue liberado en la noche de este viernes. La noticia, que generó alivio en la comunidad, fue confirmada por el alcalde del municipio, Óscar Guachetá Arrubla, quien detalló que la liberación se produjo en la zona urbana de Morales .

La intensa presión social, impulsada por la comunidad local, jugó un papel crucial en la liberación del político, reconocido por su compromiso con el servicio público y su arraigo en la región. Durante todo el día, los residentes de Morales se movilizaron activamente para exigir la liberación inmediata de Córdoba Nieto. Se llevaron a cabo plantones, velatones y manifestaciones de apoyo, demostrando el cariño y la preocupación que despertaba el concejal entre sus conciudadanos. La participación de la guardia indígena, cimarrona y campesina en la búsqueda, recorriendo el territorio, también fue fundamental para mantener la presión y garantizar la seguridad del secuestrado.\La comunidad de Morales demostró una admirable unidad frente a esta situación de angustia. Desde tempranas horas del día, se intensificaron los esfuerzos para encontrar y liberar a Córdoba Nieto. La organización y la movilización de la población reflejaron el profundo respeto y aprecio que sienten por el exalcalde. Las autoridades locales atribuyen la liberación a la intensa presión social y a las muestras de solidaridad de los habitantes. Se especula que el secuestro podría estar vinculado a la delincuencia común, aunque las investigaciones continúan para esclarecer completamente los motivos y los responsables de este hecho. La rápida respuesta de la comunidad, unida en su demanda de liberación, fue un factor determinante para que los captores cedieran y pusieran fin al cautiverio de Córdoba Nieto. La noticia de su liberación generó un ambiente de júbilo y alivio en Morales, donde la gente celebró el regreso de su líder político sano y salvo.\Guido Saúl Córdoba Nieto, quien fue alcalde de Morales entre 2012 y 2015 representando al Partido Conservador, cuenta con una amplia trayectoria en la política local. Para el periodo 2024-2027, se presentó como candidato por firmas, obteniendo la segunda votación y perdiendo la alcaldía por un estrecho margen de tan solo 145 votos. Su popularidad y cercanía con la gente son evidentes, como lo demuestra el gran apoyo que recibió durante su secuestro y la alegría que generó su liberación. Una exconcejal del municipio y amiga cercana de Córdoba Nieto lo describió como una persona servicial, sencilla y amiga de todos en el pueblo. Esta afirmación refleja el sentir general de la comunidad, que valora su trabajo, su compromiso y su carácter afable. La liberación de Guido Saúl Córdoba Nieto es una victoria para la comunidad de Morales y un testimonio del poder de la unidad y la solidaridad





lafm

Secuestro Liberación Morales Cauca Guido Saúl Córdoba Nieto Comunidad Política Local

