Liberan a Brayan Forero Cárdenas tras 12 meses secuestrado por grupo armado en el Catatumbo

Después de casi un año bajo el control de una guerrilla, Brayan Forero Cárdenas fue liberado gracias a gestiones de la Defensoría del Pueblo y la ONU, evidenciando la grave crisis humanitaria en Norte de Santander.

Después de casi un año bajo el yugo de un grupo armado ilegal en la región del Catatumbo , el ciudadano Brayan Forero Cárdenas fue puesto en libertad el pasado 13 de mayo de 2026.

El joven, originario de la diócesis de Ocaña, había sido secuestrado el 15 de mayo de 2025 y mantenido cautivo en condiciones extremadamente precarias, lo que generó una profunda angustia entre sus familiares y la comunidad local. La intervención de la Defensoría del Pueblo, junto con la mediación humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas, resultó decisiva para lograr su liberación.

Ambas instituciones, en coordinación con organizaciones no gubernamentales y líderes comunitarios, implementaron un proceso de negociación que incluyó la presentación de propuestas de intercambio humanitario, la presión internacional sobre los grupos armados y la movilización de redes de información locales para localizar al secuestrado. Finalmente, después de intensas gestiones, los responsables del secuestro entregaron a Forero a las autoridades civiles, marcando un hito importante en la lucha contra la violencia en el noreste colombiano.

El caso de Brayan Forero no es aislado; ilustra la profunda crisis humanitaria que afecta al departamento de Norte de Santander desde el comienzo de 2025. En los últimos doce meses, cientos de habitantes de los municipios limítrofes con Venezuela han sido secuestrados, forzados a desplazarse o reclutados por organizaciones ilegales que disputan el control de rutas de contrabando y de recursos naturales.

La intensificación del conflicto armado, impulsada por la lucha por el dominio territorial y el control de economías ilícitas, ha provocado un deterioro significativo de la seguridad y de los derechos fundamentales de la población civil. Las familias de los secuestrados viven en un estado de incertidumbre constante, mientras los servicios básicos como la salud, la educación y el abastecimiento de alimentos se ven gravemente afectados por la presencia de las milicias.

Frente a esta situación, organismos de derechos humanos y la sociedad civil han intensificado sus llamados a los actores armados para que respeten la vida y la libertad de los civiles. La Defensoría del Pueblo ha presentado informes detallados a la Fiscalía General de la Nación, exigiendo que se investiguen y sancionen los crímenes de secuestro y desaparición forzada.

Por su parte, la ONU ha reiterado la necesidad de abrir corredores humanitarios seguros, que permitan la entrega de ayuda y la negociación para la liberación de los rehenes sin recurrir a la violencia. Las organizaciones locales, como la Comisión de Derechos Humanos del Catatumbo, han promovido mesas de diálogo entre comunidades, autoridades locales y representantes de los grupos armados, buscando soluciones que reduzcan el impacto del conflicto y favorezcan la reconciliación.

La liberación de Brayan Forero Cárdenas, aunque celebrada, subraya la urgencia de una respuesta integral que combine la presión política, la asistencia humanitaria y la implementación de programas de reintegración para las víctimas del conflicto





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