Liberan al exalcalde de Morales, Cauca, Guido Saúl Córdoba Nieto tras secuestro

Después de más de 20 horas de cautiverio, Guido Saúl Córdoba Nieto, exalcalde y actual concejal de Morales, Cauca, fue liberado. La comunidad y las autoridades ejercieron presión para lograr su liberación.

En la noche del viernes, las autoridades confirmaron la liberación del exalcalde y actual concejal de Morales , Cauca , Guido Saúl Córdoba Nieto , tras más de 20 horas de secuestro. El alcalde del municipio, Óscar Guachetá Arrubla, informó que el concejal fue liberado en la zona urbana de Morales .

La comunidad local se movilizó en una jornada de protesta, exigiendo la liberación de Córdoba Nieto con un plantón y una velatón en su nombre, demostrando así la fuerte unión y preocupación ante la situación. El secuestro de Guido Saúl Córdoba ocurrió en la vereda Carpintero. Según los informes oficiales, hombres armados irrumpieron en la residencia del concejal y lo sustrajeron a la fuerza, generando un ambiente de consternación y temor en la comunidad. La búsqueda del líder político se intensificó gracias a la colaboración de las guardias indígena, cimarrones y campesinas, quienes desplegaron operativos de rastreo tanto en áreas rurales como urbanas del municipio, recorriendo cada rincón en un esfuerzo por encontrarlo y asegurar su retorno sano y salvo. \La noticia de su secuestro resonó profundamente en la región, generando una oleada de solidaridad y preocupación. Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras, expresó su pesar ante los hechos, manifestando que “estos actos hieren la paz, la tranquilidad de las familias y los valores que sustentan la vida en comunidad. No podemos permitir que la violencia continúe socavando la armonía que necesitamos construir en nuestros territorios”. Sus palabras reflejaron el sentimiento de una comunidad unida en el rechazo a la violencia y en la búsqueda de la paz. Las autoridades, conscientes de la gravedad de la situación y la presión ejercida por la comunidad, intensificaron sus esfuerzos para lograr la liberación del exalcalde. \La combinación de la presión comunitaria y las manifestaciones sociales, junto con la labor incansable de las autoridades, fue fundamental para que los captores de Guido Saúl Córdoba accedieran a liberarlo. Después de largas horas de angustia e intensas búsquedas, Córdoba Nieto fue finalmente liberado, mostrando signos evidentes de deshidratación y cansancio, lo que evidenciaba el sufrimiento y la tensión vivida durante el secuestro. En las elecciones para el periodo 2024-2027, Guido Saúl Córdoba Nieto se postuló a través del mecanismo de recolección de firmas, demostrando su compromiso con la participación ciudadana. Logró posicionarse como el segundo candidato más votado, quedando a tan solo 145 votos de obtener la alcaldía, lo que refleja su fuerte arraigo y apoyo popular en la comunidad de Morales. Además, el texto incluye información sobre otros eventos relevantes como el plan piloto para habilitar el paso en la vía al Llano a partir del 20 de septiembre, y la cobertura en vivo de la primera etapa del Clásico RCN 2025, que se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre





NoticiasRCN / 🏆 11. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Secuestro Liberación Morales Cauca Guido Saúl Córdoba Nieto Concejal Alcalde Comunidad Protesta Violencia

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Secuestraron al concejal y exalcalde Guido Córdoba en Morales, CaucaEl dirigente político fue raptado en zona rural de Morales. Sujetos armados lo sacaron de su vivienda y lo llevaron hacia la montaña.

Leer más »

Hombres armados secuestraron a Guido Córdoba, exalcalde y concejal de Morales, CaucaEn la madrugada de este viernes, 19 de septiembre, hombres armados entraron a la casa del exalcalde y concejal de Morales, Cauca, Guido Córdoba, amordazaron a las personas que estaban allí y lo secuestraron.

Leer más »

Hombres armados secuestraron a Guido Córdoba, exalcalde y concejal de Morales, CaucaEn la madrugada de este viernes, 19 de septiembre, hombres armados entraron a la casa del exalcalde y concejal de Morales, Cauca, Guido Córdoba, amordazaron a las personas que estaban allí y lo secuestraron.

Leer más »

Hombres armados secuestraron a un concejal y exalcalde del municipio de Morales, CaucaAutoridades y familiares exigieron a quien lo tenga en su poder respetar su vida y liberarlo en el menor tiempo posible.

Leer más »

Liberan al exalcalde Guido Saúl Córdoba Nieto tras secuestro en Morales, CaucaGuido Saúl Córdoba Nieto, exalcalde y actual concejal de Morales, Cauca, fue liberado después de permanecer secuestrado durante más de 20 horas. La liberación se produjo gracias a la presión de la comunidad, que organizó diversas protestas y manifestaciones para exigir su liberación.

Leer más »

Liberado exalcalde de Morales, Cauca, tras secuestro: La comunidad celebraGuido Saúl Córdoba Nieto, exalcalde y actual concejal de Morales, Cauca, fue liberado tras 20 horas de cautiverio. La presión de la comunidad y las acciones de búsqueda y apoyo fueron clave para su liberación.

Leer más »