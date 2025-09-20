Liberan al exalcalde Guido Saúl Córdoba Nieto tras secuestro en Morales, Cauca

Guido Saúl Córdoba Nieto, exalcalde y actual concejal de Morales, Cauca, fue liberado después de permanecer secuestrado durante más de 20 horas. La liberación se produjo gracias a la presión de la comunidad, que organizó diversas protestas y manifestaciones para exigir su liberación.

Después de permanecer más de 20 horas en cautiverio, el exalcalde y actual concejal de Morales , Cauca , Guido Saúl Córdoba Nieto , fue liberado en la noche del viernes, gracias a la intensa presión ejercida por la comunidad. La noticia fue confirmada por el alcalde del municipio, Óscar Guachetá Arrubla, quien detalló que la liberación tuvo lugar en la zona urbana de Morales .

Durante todo el día, la comunidad local organizó diversos actos de protesta y solidaridad, exigiendo la pronta liberación del dirigente político, reconocido y apreciado en la región por su destacada labor comunitaria y su compromiso con el servicio público. La movilización incluyó un plantón y una velatón en su honor, demostrando el profundo cariño y apoyo que el exalcalde goza entre los habitantes de Morales.\Desde las primeras horas del día, las guardias indígenas, cimarronas y campesinas desplegaron operativos de búsqueda en el territorio, uniendo esfuerzos para localizar al concejal secuestrado. La intensa búsqueda y las constantes muestras de apoyo de la comunidad, incluyendo manifestaciones y pronunciamientos públicos, jugaron un papel crucial en la liberación de Guido Saúl Córdoba Nieto. Las autoridades locales atribuyen la liberación a la significativa presión social generada por la comunidad, destacando la importancia de la solidaridad y la unión frente a actos delictivos. Una de las hipótesis que se manejan en la investigación es que el secuestro podría haber sido perpetrado por delincuencia común, aunque las autoridades continúan investigando para esclarecer completamente los motivos y responsables de este lamentable incidente. La noticia de la liberación fue recibida con alivio y alegría por los habitantes de Morales, quienes celebraron el regreso sano y salvo de su líder político.\Guido Saúl Córdoba Nieto, quien se desempeñó como alcalde de Morales entre 2012 y 2015, bajo la bandera del Partido Conservador, es una figura muy conocida y querida en la comunidad. Para el periodo 2024-2027, se presentó como candidato por firmas y obtuvo la segunda mayor votación, quedando a tan solo 145 votos de alcanzar la alcaldía. Su trayectoria política se caracteriza por su cercanía con la gente y su compromiso con el bienestar de la comunidad. Una exconcejal del municipio y amiga cercana del dirigente, describió a Guido Saúl Córdoba Nieto como una persona muy servicial, sencilla y amiga de todos en el pueblo, lo que refleja la gran estima y el aprecio que siente la comunidad por él. La rápida respuesta y la unidad de la comunidad ante este incidente demuestran el fuerte tejido social y la importancia de la solidaridad en Morales





