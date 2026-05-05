Libertad de Prensa en Crisis: Más de la Mitad de los Países en Situación Crítica

Un informe revela que la libertad de prensa está en su punto más bajo en la historia, con un aumento de la violencia, la censura y la criminalización del periodismo a nivel mundial. La situación es especialmente preocupante en América Latina y en países en conflicto.

La libertad de prensa a nivel global enfrenta una crisis sin precedentes, marcando un punto de inflexión alarmante en la historia del periodismo. Por primera vez, más de la mitad de los países en el mundo experimentan una situación de libertad de prensa calificada como "difícil" o "muy grave".

Este sombrío panorama se revela en el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que en sus 25 años de existencia, nunca había registrado una puntuación media tan baja para el conjunto de naciones analizadas. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) corrobora esta tendencia, señalando un "retroceso importante" en el flujo libre de información a nivel mundial.

La Sociedad Interamericana de Prensa, al evaluar las condiciones del periodismo en 23 países de América Latina, predice que 2025 será uno de los peores años en los últimos seis para el ejercicio de esta profesión fundamental para la democracia. El deterioro no se limita a la restricción física de los periodistas, sino que se manifiesta en una creciente criminalización del periodismo, evidenciada por el aumento de la violencia, las amenazas, los encarcelamientos arbitrarios, los asesinatos impunes, la censura previa, la restricción al acceso a la información, el acoso judicial, la asfixia económica y la censura digital.

La proliferación de leyes restrictivas, justificadas bajo el pretexto de la seguridad nacional, ha erosionado progresivamente el derecho a la información desde el año 2001, incluso en países considerados democráticos. El continente americano no es ajeno a esta preocupante tendencia. Estados Unidos ha experimentado un descenso significativo en el índice de RSF, perdiendo siete posiciones, mientras que en varios países latinoamericanos la violencia y la represión contra los periodistas han aumentado de manera alarmante.

Los conflictos armados en regiones como Irak, Sudán y Yemen contribuyen a esta situación, pero también se observa un retroceso en países en guerra como Israel y Palestina, donde más de 220 periodistas han sido asesinados en Gaza desde 2023 a manos del ejército israelí. China, Corea del Norte y Rusia continúan siendo entornos extremadamente peligrosos para el ejercicio del periodismo.

El indicador legal, uno de los cinco analizados por RSF, ha sido el que más ha disminuido este año, confirmando la tendencia global a la criminalización del periodismo a través de la vulneración del derecho de prensa y el uso indebido de leyes de excepción. En Estados Unidos, la administración de Donald Trump ha normalizado los ataques contra los periodistas, lo que ha contribuido a la caída del país en el ranking.

Esta táctica ha sido replicada por líderes como Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador, quienes han adoptado una postura hostil hacia los medios de comunicación. La situación en Cuba y Nicaragua es particularmente grave, con un panorama mediático en ruinas. Mexico se mantiene como uno de los países más peligrosos para los periodistas, con 176 asesinatos documentados por Article 19 desde el año 2000, presuntamente relacionados con su labor periodística.

En Colombia, los periodistas, especialmente aquellos que trabajan en zonas remotas, sufren intimidaciones, amenazas, secuestros y asesinatos a manos de grupos armados ilegales, narcotraficantes y, de manera preocupante, a través del uso indebido del sistema judicial. La dependencia económica de la publicidad y la pauta estatal también genera presiones indebidas, llevando a la censura o autocensura de los medios de comunicación por temor a perder fuentes de ingresos.

Esta situación plantea serias amenazas a la libertad de expresión y al derecho a la información, pilares fundamentales de una sociedad democrática. Es crucial recordar que la desinformación representa el primer paso hacia el establecimiento de regímenes autoritarios, lo que subraya la importancia de proteger y fortalecer la libertad de prensa en todo el mundo.

La defensa del periodismo independiente y la garantía de un entorno seguro para los periodistas son esenciales para preservar la democracia y garantizar que los ciudadanos tengan acceso a información veraz y confiable





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