Licencias ambientales: ANLA anuncia cambios en la consulta previa y la evaluación de impacto

Sergio Piñeros anunció cambios en la metodología ambiental y la consulta previa para acelerar licencias ambientales en Colombia, y expertos alertan contravía.

El director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Sergio Piñeros, anunció dos medidas con las que el Gobierno busca acelerar los procesos de licenciamiento ambiental en Colombia. Las anunció la semana pasada durante la IX Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, realizada en Cartagena, y ambas afectan la forma en que se aprueban proyectos energéticos, de hidrocarburos y de infraestructura.

La primera medida modifica la metodología de estudios de impacto ambiental que utilizan las empresas. La segunda es un decreto que permitiría hacer la consulta previa al mismo tiempo que la evaluación de las licencias ambientales. Ambas iniciativas se presentan como una forma de optimizar tiempos, no de flexibilizar la normativa.

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Cambios en la metodología de impacto ambiental

La metodología de estudios de impacto ambiental, conocida como Mgepea, fue actualizada por el gobierno de Gustavo Petro a pocos días de terminar su mandato, el 28 de julio. Piñeros busca modificarla, y el gobierno de Abelardo de la Espriella adelanta lo que el funcionario describió como una revisión de fondo.

La orden que originó este documento viene de la Corte Constitucional, que hace dos años le pidió al Gobierno actualizar la metodología e incluir el cambio climático en las evaluaciones ambientales. Esas evaluaciones definen si un proyecto puede o no ejecutarse.

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La metodología vigente, publicada en julio, exige a las empresas incorporar planes de mitigación y adaptación al cambio climático. Las firmas deben considerar escenarios en los que el proyecto se desarrolle y sus impactos se materialicen, y también escenarios en los que el proyecto no se lleve a cabo.

Posiciones de la ANLA y de los expertos

El director de la ANLA, Sergio Piñeros, sostiene que hoy existe un tren de requisitos que retrasa la aprobación de licencias ambientales. Afirmó que la consulta previa no puede ser un requisito para iniciar el trámite de la licencia ambiental.

Dejusticia, Ilex Acción Jurídica y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) coinciden en que estas medidas parecen ir en contravía de los estándares que ha planteado la Corte Constitucional. Paulo Ilch Bacca, investigador de Dejusticia y docente de la Universidad Javeriana, sostiene esa postura, mientras que Rosa Mateus, investigadora del Cajar, cuestiona la premura del Gobierno por revocar resoluciones anteriores, incluso en el marco del cumplimiento de sentencias.

El Ministerio de Ambiente defiende la propuesta. En sus respuestas a El Espectador, la cartera señaló que la norma busca ajustar condiciones y etapas del trámite de licenciamiento ambiental, sin desconocer los derechos de las comunidades étnicas ni los estándares de la Corte Constitucional.

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Efectos para comunidades y próximos pasos

Sibelys Mejía Rodríguez, abogada y coordinadora de la línea de Territorios y Justicia Ambiental de Ilex, usa un ejemplo de concesión de agua para explicar por qué importan los escenarios de adaptación. Según su planteamiento, un río que hoy tiene una capacidad de 100 unidades podría reducirse a 80 en 10 años.

En ese ejemplo, la empresa usa 50 unidades y la comunidad usa las 50 restantes. Mejía Rodríguez advierte que la reducción se debe a temperaturas más altas y sequías más prolongadas, por lo que la adaptación al cambio climático determina si el reparto sigue siendo viable.

La orden de la Corte, que pidió incluir el cambio climático en las evaluaciones de impacto ambiental, entrará en período de incumplimiento en cuatro meses. El Gobierno anterior actualizó uno de los documentos necesarios para cumplir la sentencia, pero aún quedan varios pendientes, y el decreto sobre la consulta previa seguirá su trámite como proyecto normativo.