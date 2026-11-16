Liderario inicia sexta cohorte con 36 nuevos líderes en Proantioquia

Proantioquia lanza la sexta cohorte del programa Liderario, seleccionando a 36 participantes entre 445 aspirantes para fortalecer el liderazgo público en Colombia.

Proantioquia ha comenzado oficialmente la sexta cohorte del programa de formación Liderario, una iniciativa diseñada para fortalecer el liderazgo público en diversas regiones de Colombia. Este lanzamiento marca un nuevo hito en la búsqueda de talentos que puedan transformar la realidad social y política del país.

Selección Rigurosa y Participantes Diversos

La sexta generación está conformada por 36 individuos escogidos minuciosamente durante un proceso de admisión estricto. Estos nuevos miembros fueron seleccionados de un grupo total de 445 aspirantes que presentaron sus candidaturas para ingresar a la plataforma.

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La diversidad geográfica es un pilar fundamental de esta selección. Los participantes provienen del Valle de Aburrá, la región del Oriente, Urabá, el Nordeste, el Bajo Cauca y el Suroeste antioqueño. Además, la cohorte incluye representantes de los departamentos de Bolívar, Chocó y la capital Bogotá.

Estos 36 nuevos líderes se unen a una comunidad existente que ya cuenta con 170 miembros. Esta red consolidada se caracteriza por mantener debates intensos, reconocer sus propias imperfecciones y construirse continuamente a través de la interacción constante entre sus integrantes.

Filosofía de Acompañamiento y Formación

La filosofía central de Liderario no se basa en la enseñanza tradicional, sino en el concepto de acompañamiento como herramienta principal de desarrollo. Esta convicción surgió hace cinco años, impulsada por la necesidad de crear espacios donde los líderes pudieran encontrarse y confrontar sus ideas.

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La misión incluye generar encuentros improbables y formular preguntas incómodas que desafíen las respuestas comunes a los problemas sociales. En un entorno político acostumbrado a la inmediatez, el programa ha optado por una estrategia basada en la paciencia y el largo plazo.

El propósito trasciende un simple península de excelencia académica o experiencias puramente territoriales. Se busca fomentar nuevas redes de trabajo, cuestionamientos profundos y, finalmente, encontrar respuestas viables a los desafíos comunes que enfrenta la sociedad colombiana.

Voces Destacadas y Modelos de Liderazgo

El lanzamiento de esta cohorte se acompañó de conversaciones con David Llano, del podcast Distinto, para explorar la pregunta fundamental sobre el liderazgo que Colombia requiere. Las respuestas reflejaron la diversidad de perspectivas presentes en el país.

La exministra Mabel Torres definió el liderazgo como la capacidad de lograr que las personas cumplan sus sueños, destacando que los números solo tienen valor cuando representan a seres humanos concretos. Esta visión pone el énfasis en el impacto humano sobre la eficiencia estadística.

Ricardo Jaramillo, presidente del Grupo SURA, enfatizó que solo el humilde logra mejorar, señalando que el ego humano necesita constantemente un polo de gravedad para mantenerse equilibrado. Esta perspectiva destaca la importancia de la autodisciplina en la gestión pública y privada.

La triatleta Carolina Velásquez compartió su enfoque basado en la gratitud, interpretando sus victorias como logros colectivos. Por su parte, Ricardo Jaramillo, secretario de Juventud de Medellín, aprendió en el campo de fútbol que el verdadero líder no es quien más grita, sino quien mejora a los demás.

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Reflexiones sobre el Compromiso Social

El programa contó con la presencia de figuras históricas como el exfutbolista Iván Ramiro Córdoba y el entrenador José Néstor Pékerman. Pékerman dejó una reflexión clave: a menudo se cree que uno puede resolver todo, pero la realidad exige acompañar con voluntad y deseos de cambio.

Esta idea resuena con el principio de que el liderazgo implica asumir el riesgo de emprender nuevas causas. Se trata de construir con quienes piensan distinto y sostener conversaciones difíciles sin romper el vínculo humano, priorizando la diversidad sobre la confrontación binaria.

En tiempos de polarización, el liderazgo exige cuidar la democracia mediante la coherencia, la valentía y la disposición para ser impopular. Esto implica decir aquello que los algoritmos no buscan amplificar, desafiando las burbujas de confirmación digital.

El liderazgo se redefine también como compasión que se convierte en acción, requiriendo rigor, método y capacidad de ejecución. Hacer comunidad es el objetivo final, donde cada individuo asume el compromiso de contribuir a una solución colectiva.

El Propósito Continuo de la Iniciativa

Proantioquia reafirma que los liderazgos necesarios para Colombia ya existen en cada región y en cada institución del territorio nacional. La tarea de la organización es encontrarlos, acompañarlos y permitir que se conecten entre sí para retarse mutuamente.

La pregunta sobre qué liderazgo necesita Colombia no tiene una respuesta definitiva, sino que funciona como un ruido constante que invita a la reflexión continua. Esta búsqueda abierta permite que las nuevas voces se sumen al debate sin imponer dogmas.

Las treinta y seis nuevas voces que acaban de incorporarse a la cohorte representan un paso adelante en esta larga búsqueda de respuestas. Su integración fortalece la comunidad y renueva el compromiso con la transformación social a través del diálogo y la acción conjunta.