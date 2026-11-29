Life Biosciences inicia el primer ensayo clínico de ER-100 para revertir el envejecimiento celular en glaucoma, mientras el equipo Imperio Alquimista compite en el desafío XPRIZE.

La compañía biotecnológica Life Biosciences, fundada en Boston, Massachusetts, en 2017, ha iniciado el primer ensayo clínico mundial para el tratamiento ER-100. Este fármaco busca reprogramar parcialmente las células envejecidas para restaurar características juveniles en pacientes con enfermedades visuales degenerativas.

El estudio se centra en dos condiciones específicas que dañan las células nerviosas de la retina: el glaucoma de ángulo abierto y la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION). Estas patologías impiden que las imágenes lleguen correctamente al cerebro, provocando una pérdida de visión que puede ser irreversible sin intervención temprana.

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El mecanismo de ER-100 y la visión clínica

El tratamiento ER-100 actúa activando tres genes específicos capaces de transformar el comportamiento de las células deterioradas. El objetivo es que estas células recuperen la funcionalidad y la estructura de células más jóvenes, deteniendo así el avance del daño neuronal en los ojos.

David Sinclair, cofundador de la empresa y profesor del Departamento de Genética en la Facultad de Medicina de Harvard, ha sido la figura central detrás de este desarrollo. La misión de Life Biosciences desde su creación ha sido clara: desarrollar medicamentos que no solo traten síntomas, sino que retrasen el envejecimiento general y prevengan enfermedades asociadas a la edad.

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SL-100 y el desafío global de XPRIZE Healthspan

Paralelamente al desarrollo de ER-100, la empresa trabaja en un segundo fármaco llamado SL-100. A diferencia de su contraparte para la visión, SL-100 está diseñado para tener efectos regeneradores en todo el cuerpo humano. Sinclair describió la composición de este medicamento como información altamente confidencial, pero confirmó su existencia y su potencial sistémico.

La competencia por estos avances se da en el marco del XPRIZE Healthspan, un premio de siete años de duración que inició en 2023 y está planeado para terminar en 2030. Este desafío, creado en 1996 para impulsar avances humanos mediante la competencia, busca terapias seguras que reviertan al menos diez años de deterioro funcional en sistemas muscular, cognitivo e inmunológico.

La participación colombiana en Bello

De más de 600 equipos inscritos en el XPRIZE desde 58 países, Colombia ha logrado un lugar destacado. Un equipo llamado Imperio Alquimista, procedente de Bello, Antioquia, fue calificado como participante oficial en esta competencia internacional. Su presencia en el mapa del desafío resalta la diversidad de enfoques que se presentan en la lucha contra el envejecimiento.

El equipo de Imperio Alquimista describe su propuesta como un diseño electrónico en oro 14K sobre plata. Según su presentación, este dispositivo entrega electrones para evitar los radicales libres y dirige la carga a donde se necesita, supuestamente mejorando la producción de ATP y eliminando hongos y bacterias.

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Crítica a la pseudociencia y validación médica

Mientras Life Biosciences avanza con protocolos científicos rigurosos, la propuesta de Imperio Alquimista contiene afirmaciones que contrastan marcadamente con la medicina establecida. El equipo afirma que su diseño puede generar músculos duros con contenido de oro que proporcionan vida eterna y eliminar completamente los electrones para detener la vida.

La dirección del sitio web del equipo de Bello señala que se encuentran cerca de la Biblioteca Marco Fidel Suárez. Sus conceptos se basan en la alquimia y la idea del androide alquimista, en lugar de en la genética molecular o la biología celular validada por organismos reguladores internacionales.

Impacto futuro y próximos pasos

La meta del XPRIZE Healthspan es ambiciosa: los participantes deben demostrar que sus terapias revierten el deterioro en adultos de entre 50 y 90 años en un plazo de un año después del tratamiento. La competencia distingue entre semifinalistas, finalistas y ganadores, marcando el progreso con puntos rojos en un mapa global.

El éxito o fracaso de enfoques como ER-100 determinará el futuro de la gerociencia. Si Life Biosciences logra confirmar la eficacia de la reprogramación celular, podría establecer un nuevo estándar en el tratamiento de enfermedades degenerativas. Por otro lado, la presencia de propuestas pseudocientíficas como la de Imperio Alquimista sirve para resaltar la importancia de la verificación científica en este campo emergente.