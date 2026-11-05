Liga BetPlay 2020: Clásico y duelo clave definen cuadrangulares

El Clásico Caleño y el choque entre Once Caldas y Águilas Doradas serán cruciales para definir los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2020.

El panorama de la Liga BetPlay comienza a definirse con claridad a medida que el campeonato entra en su recta final. El Clásico Caleño y el duelo entre Once Caldas y Águilas Doradas resultan fundamentales para consolidar los ocho equipos que disputarán la próxima fase del torneo.

Igualdad de condiciones tras fecha 17

La fecha 17 marcó un hito importante al lograr que los 20 equipos del campeonato estuvieran al día, contando todos con exactamente 17 partidos disputados. Este logro puso fin a semanas de programación desordenada y encuentros aplazados, devolviendo la competencia a condiciones de igualdad real en la tabla de posiciones.

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Cuatro clubes aseguran su cupo

Atlético Nacional lidera el campeonato con 36 puntos y ya tiene asegurado su clasificación a los cuadrangulares. Lo acompañan América de Cali con 35 unidades, Deportivo Cali con 33 puntos y Atlético Bucaramanga con 29 puntos. Estos cuatro clubes han confirmado su lugar en la siguiente fase del torneo colombiano.

Derrota de Santa Fe y lucha por el descenso

Cúcuta Deportivo derrotó 1-0 a Independiente Santa Fe en el estadio General Santander, un resultado con doble impacto. El triunfo aseguró la permanencia del conjunto motilón en la primera división y condenó a Jaguares al descenso. Santa Fe, que necesitaba solo un punto, sumó su tercera derrota consecutiva.

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El Clásico Caleño como momento decisivo

El sábado 7 de noviembre se jugará el Clásico Caleño entre América de Cali y Deportivo Cali. Este encuentro se presenta como uno de los más importantes para definir los cupos restantes, especialmente considerando la estrecha diferencia de puntos entre los equipos en la zona de clasificación.

Próximos enfrentamientos clave

La jornada 18 comenzará el 6 de noviembre con diversos compromisos. Once Caldas recibirá a Águilas Doradas el sábado 7 a las 4:05 p. m. en un duelo directo por un lugar en los ocho primeros. Santa Fe jugará con Deportivo Pasto el domingo 8 a las 2:00 p. m., y Millonarios se medirá a Deportes Tolima a las 6:10 p. m.