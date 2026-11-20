La fase decisiva de la Liga BetPlay 2026-II comienza este viernes con tres partidos clave en los cuadrangulares semifinales que definen el camino hacia la final.

La etapa decisiva de la Liga BetPlay 2026-II inicia oficialmente este viernes con tres encuentros que definirán los primeros pasos de los cuadrangulares semifinales. La competición reúne a los ocho mejores equipos del torneo regular, quienes dispondrán de seis fechas para competir por el título nacional. Los primeros choques se desarrollan con una agenda compacta que comienza a la 4:30 p.m. con Medellín versus Santa Fe, continúa a las 6:35 p.m. con Bucaramanga ante América y finaliza a las 8:40 p.m. con Millonarios visitando a Cali.

Nacional lidera Grupo A con ofensiva potente

Nacional se consolida como el principal candidato al título en el Grupo A tras ocupar la primera posición con 40 puntos. El equipo blanco registró la mayor cantidad de victorias con 12 triunfos y se posicionó como el bloque más letal, alcanzando un promedio exacto de dos goles por partido. Esta eficiencia ofensiva cuenta con el respaldo de formaciones estelares que han generado expectativa en la hinchada y en la prensa especializada.

Also read Arranca la fase final de la Liga BetPlay 2026-II con cuadrangulares semifinales

La eficacia goleadora del equipo está sustentada en la producción constante de Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos, quienes acumulan ocho participaciones de gol cada uno. El núcleo creativo incluye a Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo y la figura James Rodríguez, quienes garantizan la creación de oportunidades claras ante la portería rival. Esta combinación ofensiva convierte a los locales en un equipo difícil de detener para sus rivales.

No obstante, la solidez defensiva del equipo blanco presenta grietas significativas que podrían complicar su trayectoria. La retaguardia ha recibido 18 goles y solo ha mantenido la valla invicta en cinco ocasiones. Esta fragilidad ya fue costosa en la Copa BetPlay, donde Once Caldas eliminó al equipo tras desperdiciar una ventaja de dos goles en la instancia anterior. El fixture presentará una doble revancha, abriendo los cuadrangulares en Manizales y cerrando el ciclo contra el equipo cardenal en Medellín.

Competidores del Grupo A con motivaciones distintas

Santa Fe llega a la semifinal con la motivación adicional de ser el único equipo del grupo que posee un título de 2026 al vencer como vigente campeón de la Superliga. Durante el torneo regular, el equipo ocupó la quinta posición con 34 puntos, mostrando una campaña irregular marcada por lesiones y una baja rotación de plantilla. Esta falta de profundidad en el plantel explica en parte los 18 goles recibidos durante el campeonato.

Advertisement

El ataque del equipo cardenal se estructura en torno a Nahuel Bustos y Franco Fagúndez, quienes marcaron siete goles cada uno y suman nueve participaciones de gol por cabeza. Hugo Rodallega añade otros cinco goles al balance ofensivo, demostrando la experiencia y la capacidad de definición del plantel. El equipo muestra garra competitiva cuando el torneo exige resultados definitivos, aunque su futuro en el grupo podría decidirse en dos duelos consecutivos contra Nacional en la tercera y cuarta fecha.

Independiente Medellín ingresó a la competencia con un impulso positivo tras sumar tres victorias consecutivas que le aseguraron su cupo en la fase final. Su ataque se muestra repartido y diverso, aunque la defensa se mantiene como la más vulnerable de los ocho clasificados. El bloque vallecaucano ha recibido 25 goles, lo que representa un promedio de 1,32 goles por partido, un dato que requiere atención inmediata.

La recuperación de Juan Fernando Quintero representa una noticia positiva para el técnico Luis Amaranto Perea, quien tendrá disponible a la figura clave para el arranque. Sin embargo, la alineación enfrenta la incertidumbre de la posible falta de Agustín Martegani para el debut de esta tarde. La disponibilidad de estos jugadores definirá la capacidad del equipo para contener a sus oponentes y generar peligro en el primer encuentro.

Once Caldas busca consolidarse como candidato incómodo

Once Caldas cerró el grupo de clasificados con 28 puntos y una diferencia de gol positiva de +4. El principal desafío del equipo manizaleño radica en su baja producción goleadora, con apenas 23 tantos y un promedio de 1,21 goles por partido, ubicándose entre las cifras más bajas de los ocho equipos participantes. Esta debilidad ofensiva contrasta con su solidez táctica y experiencia en instancias decisivas.

Dayro Moreno mantiene su condición de referencia del equipo con siete goles, aunque ha reducido su presencia como titular habitual. Jeffrey Zapata acompaña la producción con siete participaciones anotadoras, mientras que Michael Barrios aporta seis goles al balance total. El equipo no llega como un participante secundario, ya que logró eliminar a Nacional en la Copa y disputará el título con América, buscando convertir su confianza en resultados concretos.

La historia reciente demuestra la capacidad del plantel de Manizales para generar sorpresas en instancias eliminatorias. Si el equipo logra traducir su solidez estructural en goles, puede convertirse en un adversario incómodo y peligroso para los favoritos. La clave residirá en su capacidad para superar sus limitaciones ofensivas y aprovechar las oportunidades que el torneo corto les brinde.

Advertisement

Equivalencia en Grupo B entre Cali y América

En el Grupo B, los equipos vallecaucanos parten con argumentos sólidos para aspirar al título, destacando especialmente Deportivo Cali y América. El equipo azul blanco construyó su campaña en la excelencia defensiva, siendo la mejor del campeonato. Su retaguardia encajó apenas 12 goles, un promedio de 0,63 por partido, y mantuvo diez vallas invictas. Rafael Dudamel estructuró un equipo que progresó de menos a más, finalizando tercero con 35 puntos.

Aunque la solidez defensiva es robusta, el equipo enfrenta el desafío de generar más peligro ofensivo. Sumó 28 goles en total, con Eduardo Bello como máximo artillero con seis anotaciones. Johan Martínez aporta creatividad con seis asistencias y tres goles propios. En un torneo corto, mantener la portería invicta es vital, pero el equipo necesita convertir esa solidez en victorias concretas para avanzar.

América llega con una constancia admirable, registrando solo tres derrotas durante el torneo regular. El equipo escarlata ocupó la segunda posición con 36 puntos, cifra ajustada tras descontar los cuatro puntos que le fueron otorgados por el TAS debido a la alineación indebida de Yhormar Hurtado. El Pascual Guerrero se consolidó como su refugio, donde convirtió 22 de sus 31 goles, representando cerca del 71 por ciento de su producción ofensiva.

La ofensiva del equipo rojinegro depende en gran medida de Yeison Guzmán, quien registró diez anotaciones y cinco asistencias. La defensa también muestra solidez, habiendo recibido solo 15 goles, lo que les brinda argumentos tangibles para competir. Dos duelos cruciales contra el clásico rival en la segunda y quinta fecha medirán la verdadera magnidad del equipo.

Bucaramanga destaca en visitas y solidez táctica

Bucaramanga sorprende positivamente al perder solo dos de sus 19 partidos, igualando el récord de derrotas de Cali. El equipo leopardo demuestra una especial efectividad fuera de casa, habiendo marcado más goles en visitas (16) que en su estadio (15). El balance ofensivo total suma 31 goles frente a 17 recibidos, lo que evidencia un equilibrio táxico notable.

Luciano Pons y Emerson Batalla son las figuras clave del ataque, con ocho anotaciones cada uno. Pablo Peirano deberá mantener la solidez defensiva que caracteriza a su filosofía de juego si el equipo quiere incomodar a los favoritos y soñar con una final. La capacidad de generar goles en terreno adversario convierte a Bucaramanga en un rival que exige máxima atención.