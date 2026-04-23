Liga BetPlay I 2026: América y Medellín Avanzan, Jornada 18 Promete Emoción

América de Cali y el Independiente Medellín aseguran su paso a los cuartos de final de la Liga BetPlay I 2026. Se detalla el calendario completo de la jornada 18 con partidos clave para la clasificación.

La Liga BetPlay I de 2026 avanza en su fase decisiva, con el calendario actualizado tras los recientes y significativos resultados de América de Cali y el Independiente Medellín .

América, demostrando su fortaleza como visitante, superó a Fortaleza CEIF con un marcador de 2-1, asegurando así su clasificación a los cuartos de final con una anticipación de dos jornadas. Este triunfo eleva a los escarlatas a los 30 puntos, consolidando su posición en la tabla y dejando atrás cualquier incertidumbre sobre su continuidad en el torneo.

Por otro lado, Fortaleza queda relegado, incapaz de alcanzar los puntos necesarios para competir en las siguientes etapas, habiendo acumulado solo 19 puntos y con un máximo potencial de 25, una cifra insuficiente para mantener sus aspiraciones. La actuación de América no solo representa una victoria deportiva, sino también una demostración de consistencia y estrategia a lo largo del campeonato.

El equipo ha sabido capitalizar sus oportunidades y mantener un rendimiento sólido, lo que le ha permitido asegurar su lugar en la siguiente fase con tiempo de sobra para prepararse y afinar su juego. La clasificación anticipada de América también envía un mensaje claro a sus rivales, mostrando su determinación y ambición por llegar hasta el final del torneo.

Independiente Medellín, bajo la dirección interina de Sebastián Botero, también obtuvo una victoria crucial al derrotar a Boyacá Chicó con un marcador de 2-1 en un partido disputado en Tunja. Los goles del ‘Poderoso de la Montaña’ fueron marcados por Andrés Aedo en contra y Francisco Fydriszewski, sumando tres puntos valiosos que los elevan a 23 en la tabla de posiciones.

Este resultado coloca a Medellín en la décima posición, empatado en puntos con Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, quienes ocupan la octava y novena posición respectivamente. La victoria es un impulso significativo para el equipo, que busca consolidar su posición en la parte alta de la tabla y aspirar a un lugar en los cuartos de final. La dirección interina de Sebastián Botero ha demostrado ser efectiva, logrando motivar al equipo y obtener resultados positivos en momentos clave.

La competencia en la Liga BetPlay I es intensa, y cada punto cuenta para asegurar un lugar en la siguiente fase. La igualdad de puntos entre varios equipos en la parte media de la tabla subraya la importancia de cada partido y la necesidad de mantener un rendimiento constante para no perder terreno. La jornada 18, que comienza este jueves 23 de abril, promete ser emocionante y esclarecedora en cuanto al panorama de la clasificación.

La jornada 18 de la Liga BetPlay I se presenta cargada de partidos clave que definirán el rumbo de varios equipos en su búsqueda por la clasificación. El jueves, Deportivo Pasto se enfrentará a Independiente Santa Fe en un encuentro donde los ‘volcánicos’ buscarán afianzar su posición en el segundo lugar, mientras que los ‘cardenales’ intentarán consolidarse dentro del grupo de los ocho clasificados.

Posteriormente, Millonarios, en una situación apremiante, recibirá al Tolima, un equipo clasificado que vive un buen momento y aspira a ascender en la tabla de posiciones. El viernes, Cúcuta y Junior se medirán en un partido crucial para ambos equipos, donde los ‘motilones’ lucharán por mantener la categoría y los ‘tiburones’, ya clasificados, buscarán seguir sumando puntos.

El sábado, la jornada estará repleta de compromisos, incluyendo el enfrentamiento entre Atlético Bucaramanga y Jaguares, donde los ‘bucarameros’ necesitan una victoria para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a cuartos de final. Además, Deportivo Pereira, en la parte baja de la tabla, se enfrentará al líder Atlético Nacional, en un partido que pondrá a prueba la capacidad del equipo antioqueño para mantener su invicto.

El clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América de Cali también será un punto culminante de la jornada, con ambos equipos buscando la victoria por diferentes razones. Finalmente, el domingo, la jornada concluirá con los duelos entre Águilas y Once Caldas, Llaneros y Alianza, e Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó, completando una jornada llena de emociones y desafíos para todos los equipos





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