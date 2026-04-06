Liga BetPlay: La tabla de posiciones al rojo vivo a cuatro fechas del final

La Liga BetPlay 2026-I se encuentra en su fase final, con una lucha feroz por los playoffs. Atlético Nacional lidera, pero la competencia por los ocho cupos es intensa, con varios equipos aún en la pelea. El clásico bogotano es clave en el cierre.

¡La emoción se intensifica en la Liga BetPlay! A tan solo cuatro jornadas de concluir la fase regular del torneo colombiano 2026-I, la lucha por los ocho cupos a los playoffs se ha vuelto encarnizada, manteniendo a la afición al borde de sus asientos. La paridad es tal que 14 equipos aún conservan posibilidades matemáticas de clasificar, lo que augura un cierre de campeonato apasionante y lleno de incertidumbre.

Atlético Nacional, con 31 puntos, lidera la tabla con solidez, ya asegurando su puesto en la siguiente fase y perfilándose como el gran favorito. Deportivo Pasto, con 28 unidades, le sigue de cerca, mientras que Deportes Tolima, con 27, se mantiene firme en el podio, demostrando una regularidad que lo posiciona como un fuerte contendiente. La competencia por los puestos restantes está al rojo vivo, con equipos históricos como Junior, América de Cali, Deportivo Cali, Santa Fe y Millonarios obligados a sumar puntos para no ceder terreno, y sorpresas como Internacional de Bogotá, Llaneros y Bucaramanga dispuestas a mantener su buen rendimiento. La diferencia entre el cuarto y el decimocuarto lugar es mínima, lo que implica que cada partido es una final anticipada. Un triunfo puede impulsar a cualquier equipo a la zona de clasificación, mientras que una derrota puede significar la eliminación. La próxima jornada promete emociones fuertes, con el clásico bogotano entre Millonarios y Santa Fe como plato fuerte, un duelo que trasciende la rivalidad histórica y adquiere un valor crucial en la lucha por los playoffs. La Liga BetPlay 2026-I está ofreciendo un cierre de fase regular memorable, donde cada punto es vital y cada error puede resultar costoso. El torneo se encuentra en un momento álgido, con la tensión y la emoción garantizadas hasta el último minuto





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