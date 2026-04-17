Liga BetPlay: Partido de Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira se jugará a puerta cerrada por disturbios

La Dimayor ha confirmado que el encuentro entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira, correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay, se disputará sin público en Yopal debido a los graves incidentes de violencia ocurridos en el último partido del equipo matecaña como local.

El balompié cafetero se encuentra nuevamente sumido en la sombra de la violencia que empaña sus gradas. Esta desafortunada realidad ha desencadenado consecuencias tangibles que afectarán directamente la disputa de un encuentro clave en la Liga BetPlay. Atlético Nacional se medirá contra Deportivo Pereira en el marco de la decimoctava jornada, pero con una medida ya ratificada: el compromiso se llevará a cabo a puerta cerrada en la ciudad de Yopal.

El cotejo está agendado para disputarse el próximo sábado 25 de abril, a partir de las 4:00 p.m., sin embargo, la ausencia de espectadores en las tribunas será una constante, una determinación adoptada como respuesta a los graves incidentes que irrumpieron en el estadio durante el último partido del equipo pereirano. Los disturbios que marcaron un antes y un después En su presentación más reciente, el Deportivo Pereira ofició como anfitrión frente a Once Caldas en Yopal, en un duelo que lamentablemente culminó bajo la penumbra de altercados entre aficionados. Cuando el encuentro se aproximaba a su epílogo y el conjunto de Pereira se alistaba para ejecutar un tiro libre con potencial ofensivo, las reyertas desatadas entre barras obligaron a detener temporalmente el desarrollo del juego. La situación se tornó tan crítica que las fuerzas policiales se vieron en la necesidad de intervenir y proceder al desalojo de una parte del escenario deportivo. El partido estuvo en una cuerda floja, al borde de la suspensión definitiva. No obstante, tras una interrupción que se extendió por casi una hora y con la luz natural menguando, el clásico pudo ser reanudado y concluyó con un marcador insípido de 0-0. Estos lamentables sucesos no pasaron desapercibidos por las autoridades competentes. En un esfuerzo por salvaguardar la integridad y prevenir la repetición de nuevos episodios de agresión, se ha decretado que el próximo encuentro entre Pereira y Atlético Nacional se juegue sin público. Esta medida, sin duda, merma la fiesta del fútbol y priva a los seguidores de uno de los duelos más atractivos de la jornada, pero evidencia la imperiosa necesidad de tomar decisiones firmes ante comportamientos que continúan manchando la imagen del balompié colombiano. Ahora, el balón volverá a rodar en Yopal, pero en un contexto poco habitual: sin el fervor de las tribunas y bajo la ominosa sombra de lo acontecido. La violencia en el fútbol, un mal recurrente, exige acciones contundentes y un cambio de mentalidad en quienes asisten a los estadios, quienes deben comprender que el deporte es un espacio de sana convivencia y no un escenario para desatar pasiones destructivas. La administración del Deportivo Pereira, así como las autoridades locales y la Dimayor, han reiterado su compromiso con la seguridad, pero reconocen que el problema de fondo reside en la educación y el comportamiento de los hinchas. La esperanza reside en que este tipo de sanciones sirvan como un llamado de atención y que los aficionados recapaciten sobre el impacto negativo que sus acciones tienen en el espectáculo que tanto aman. Se espera que para futuros encuentros, se implementen medidas más rigurosas de control de acceso y se trabaje en campañas de concientización para erradicar por completo la violencia de las canchas. El fútbol colombiano merece un ambiente de paz y respeto para que pueda seguir creciendo y brindando alegrías a sus seguidores. La responsabilidad recae en todos: jugadores, directivos, autoridades y, sobre todo, en cada uno de los aficionados que vibran con este deporte





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