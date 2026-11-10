Liga BetPlay: siete partidos definen la fecha 19 y los cuadrangulares semifinales

La Liga BetPlay define la fecha 19 con siete partidos simultáneos el sábado 14 de noviembre, que decidirán los cupos a los cuadrangulares semifinales.

La Liga BetPlay vivirá una jornada de máxima expectativa con la fecha 19 del torneo, anunciada por la División Mayor del Fútbol Colombiano ( Dimayor). La programación contempla siete partidos simultáneos que serán determinantes para conocer cómo quedarán conformados los cuadrangulares semifinales.

Los siete encuentros principales se disputarán el sábado 14 de noviembre, todos a las 3:30 de la tarde. Millonarios enfrentará a Alianza, Pereira recibirá a América, Cúcuta jugará ante Jaguares y Deportivo Cali se medirá con Tolima.

Also read Liga BetPlay: así va la tabla y los clasificados tras la fecha 18

Horarios y partidos de la fecha 19 de la Liga BetPlay

El sábado 14 de noviembre también se jugarán Atlético Nacional frente a Once Caldas, Águilas Doradas contra Medellín y Bucaramanga ante Fortaleza. Todos estos duelos comenzarán a las 3:30 de la tarde.

Tres partidos tendrán horarios distintos. Pasto recibirá a Junior el jueves 12 de noviembre a las 5:00 p. m., mientras que Llaneros se enfrentará a Chicó el mismo jueves a las 7:00 p. m.

Advertisement

El compromiso entre Internacional de Bogotá y Santa Fe se disputará el viernes 13 de noviembre a las 8:30 p. m. Dimayor explicó que la decisión de cambiar estos horarios obedece a que estos compromisos no definen nada en esta jornada.

Qué está en juego para los clubes clasificados

La fecha 19 no solamente definirá los últimos cupos a la siguiente fase. También será importante para establecer las posiciones de los equipos que ya consiguieron su clasificación a los cuadrangulares.

Dimayor recordó que los clubes que terminen en las posiciones uno y dos del todos contra todos tendrán beneficios deportivos. El primero será cabeza de serie del grupo A y el segundo será cabeza de serie del grupo B.

Los equipos que finalicen entre el tercer y el octavo puesto serán sorteados aleatoriamente para determinar su ubicación en los dos cuadrangulares semifinales. Por esta razón, cada resultado del sábado puede modificar la tabla y el orden final de los clasificados.

Advertisement

Impacto en la tabla y los próximos pasos del torneo

La jornada del sábado 14 de noviembre será clave para el fútbol colombiano, porque reunirá siete partidos al mismo tiempo. Sus resultados podrían cambiar la clasificación general antes de que se conozcan los ocho equipos que continuarán en la lucha por el título del segundo semestre.

Con la publicación de la programación, los aficionados y los clubes tienen claros los horarios de cada partido entre el jueves 12 de noviembre y el sábado 14 de noviembre. Los cruces de los cuadrangulares se conocerán una vez concluya la fecha 19 y se realice el sorteo de los equipos ubicados entre el tercer y el octavo lugar.