Liga Colombiana Contra el Cáncer Cierra Sede por Deudas Millonarias de las EPS

La Liga Colombiana Contra el Cáncer se ve obligada a cerrar temporalmente una de sus sedes en Bogotá debido a una deuda de 4.000 millones de pesos por parte de las EPS, evidenciando la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud colombiano.

La crisis que azota al sistema de salud colombiano ha puesto en jaque la sostenibilidad de numerosas instituciones, incluyendo aquellas dedicadas a la atención de enfermedades de alta complejidad como el cáncer .

La Liga Colombiana Contra el Cáncer, una entidad fundamental en la lucha contra esta enfermedad, ha emitido un comunicado en el que asegura que, a pesar de las dificultades, la atención a los pacientes se mantiene activa en la mayoría de sus sedes a nivel nacional. Sin embargo, esta normalidad aparente se ve amenazada por una grave situación financiera que ha obligado al cierre temporal de su sede ubicada en la calle 116 de Bogotá.

Esta decisión, lamentable pero inevitable, se debe a una acumulación de deudas millonarias contraídas con las Entidades Promotoras de Salud, EPS, que no han cumplido con sus obligaciones de pago. El doctor Wilson Cubides, director de la Liga, explicó en una entrevista concedida a Caracol Radio que la falta de ingresos ha hecho insostenible la operación de la sede, poniendo en riesgo la continuidad de los servicios que allí se prestaban.

La problemática no se limita a una sola institución, sino que refleja una tendencia generalizada en todo el sector salud colombiano, donde la disminución del flujo de recursos está generando una crisis de liquidez que afecta la capacidad de las entidades para cumplir con sus compromisos. La situación se agrava aún más por las complejidades en los procesos de facturación y las constantes glosas, que retrasan significativamente los pagos que se realizan desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES.

La deuda acumulada por las EPS asciende a aproximadamente 4.000 millones de pesos, una cifra considerable que ha impedido a la Liga Colombiana Contra el Cáncer cubrir los costos operativos de la sede de la calle 116. El doctor Cubides enfatizó que, si bien el Gobierno ha informado sobre la realización de giros a través de la ADRES, estos recursos no se traducen inmediatamente en ingresos efectivos para la institución debido a los obstáculos burocráticos y administrativos mencionados anteriormente.

Existe una discrepancia entre lo que se anuncia como pago realizado y lo que realmente llega a las arcas de la Liga, lo que genera una incertidumbre financiera que dificulta la planificación y la prestación de servicios. El director de la Liga identificó específicamente a Sanitas y Famisanar como algunas de las EPS que contribuyen de manera significativa a la deuda acumulada, lo que agrava la situación financiera de la sede afectada.

Esta revelación pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad por parte de las EPS en el cumplimiento de sus obligaciones financieras con las instituciones de salud. La falta de pagos no solo pone en riesgo la continuidad de los servicios, sino que también afecta la calidad de la atención que se brinda a los pacientes, quienes se ven obligados a enfrentar demoras en los tratamientos, limitaciones en el acceso a medicamentos y, en algunos casos, la interrupción de la atención médica.

El doctor Cubides advirtió que el panorama general para el sistema de salud colombiano es preocupante, ya que la reducción en el flujo de recursos se ha extendido a lo largo de los últimos meses, afectando a prácticamente todas las entidades del sector. Ninguna institución está exenta de enfrentar problemas financieros, y la Liga Colombiana Contra el Cáncer es solo un ejemplo de las dificultades que están atravesando hospitales, clínicas y centros de atención especializada en todo el país.

La crisis financiera amenaza con desestabilizar el sistema de salud, poniendo en riesgo la salud y el bienestar de millones de colombianos. Es fundamental que se tomen medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad financiera de las instituciones de salud y asegurar el acceso equitativo a servicios de calidad para todos los ciudadanos.

Esto implica una revisión exhaustiva de los mecanismos de financiación, una mayor eficiencia en los procesos de facturación y glosas, y una mayor responsabilidad por parte de las EPS en el cumplimiento de sus obligaciones financieras. La Liga Colombiana Contra el Cáncer continuará trabajando para mantener la atención a los pacientes en la mayoría de sus sedes, pero la situación financiera exige una solución integral y sostenible que involucre a todos los actores del sistema de salud.

La lucha contra el cáncer es una prioridad nacional, y es imperativo que se garanticen los recursos necesarios para seguir avanzando en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad





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