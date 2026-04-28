Lili Pink bajo investigación: quiénes son sus dueños y qué se sabe de la marca de ropa interior femenina

La Fiscalía investiga a Lili Pink por presunto lavado de activos, generando dudas sobre su estructura corporativa y dueños. La marca, fundada por la familia Abadi, ha crecido en Colombia y América Latina, pero ahora enfrenta un proceso legal que podría afectar su reputación.

Lili Pink es una de las marcas de ropa interior femenina más reconocidas en Colombia, pero su reciente investigación por parte de la Fiscalía por presunto lavado de activos ha generado un intenso debate sobre sus dueños y su estructura corporativa.

La marca, fundada en 2006 por la familia Abadi, liderada por Max Abadi y su hijo David, comenzó como una empresa colombiana con un enfoque en el mercado masivo, ofreciendo productos de bajo costo dirigidos a mujeres jóvenes, trabajadoras y estudiantes. Su primera tienda se abrió en el barrio Toberín, en el norte de Bogotá, desde donde inició su expansión en el país.

A lo largo de los años, Lili Pink ha experimentado un crecimiento significativo, diversificando su portafolio para incluir pijamas, ropa deportiva, vestidos de baño, accesorios, maquillaje y productos de cuidado personal. Esta estrategia le permitió consolidar una red de más de 600 puntos de venta en 12 países de América Latina, incluyendo México, Perú, Ecuador, Costa Rica y Guatemala.

Sin embargo, su éxito comercial ha estado acompañado de controversias, especialmente tras revelarse su vinculación con una estructura corporativa internacional que podría estar relacionada con actividades ilícitas como el contrabando. Según fuentes cercanas a la investigación, la marca habría pasado de ser una empresa de capital colombiano a depender de una estructura internacional, lo que ha generado interrogantes sobre el origen de sus fondos y su transparencia operativa.

La Fiscalía busca establecer si existen conexiones entre Lili Pink y esquemas de lavado de activos, mientras la empresa ha confirmado que enfrenta un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias. En un comunicado, la compañía aseguró que está trabajando de manera coordinada con sus asesores legales para garantizar el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal. La historia de Lili Pink está estrechamente ligada a la trayectoria empresarial de la familia Abadi en el sector textil.

Hyman Abadi y su hermano José fundaron en 1959 la empresa Lafayette en Bogotá, dedicada a la producción de telas. Décadas después, Max Abadi impulsó la creación de Lili Pink con una estrategia de alta rotación de productos y precios accesibles, lo que facilitó su expansión en segmentos de alto consumo. A pesar de su crecimiento, la marca ahora enfrenta un escrutinio sin precedentes, que podría afectar su reputación y operaciones en el futuro.

Mientras tanto, la empresa ha reiterado su compromiso con la transparencia y ha prometido informar sobre cualquier avance relevante a través de sus canales oficiales. Sin embargo, la investigación sigue en curso, y las autoridades continúan analizando la estructura corporativa de Lili Pink para determinar posibles responsabilidades dentro de la cadena comercial. Este caso ha puesto en evidencia los desafíos que enfrentan las empresas en Colombia para mantener su integridad en un entorno regulatorio cada vez más exigente





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