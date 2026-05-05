Lili Pink: Investigación por Contrabando y Lavado de Activos Sacude a la Marca de Ropa

Una investigación exhaustiva ha revelado presuntos actos de contrabando y lavado de activos por parte de la marca de ropa femenina Lili Pink, lo que ha llevado al cierre de varios de sus locales y a la identificación de una compleja red empresarial utilizada para mover recursos ilícitos.

La marca de ropa femenina Lili Pink se encuentra bajo escrutinio público y judicial debido a una investigación exhaustiva que involucra presuntos actos de contrabando y lavado de activos .

Las autoridades colombianas han revelado la existencia de una estructura empresarial compleja, supuestamente utilizada por la compañía para mover grandes sumas de dinero de origen ilícito, disfrazando estas transacciones bajo la apariencia legítima de operaciones comerciales de la marca. Esta presunta actividad habría facilitado la entrada de recursos provenientes del contrabando al país, generando una grave preocupación en las entidades encargadas de la seguridad y la legalidad económica.

La intervención de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha resultado en el cierre temporal de varios establecimientos de Lili Pink en diferentes ciudades, como medida preventiva y para facilitar la recolección de pruebas. Los hallazgos iniciales de la Superintendencia de Administración de la Seguridad Social (SAE) sugieren que los propietarios de la empresa podrían haber tenido conocimiento previo de los operativos en su contra, lo que explicaría la inusual ausencia de personal y la falta de inventario en algunos de los locales allanados.

Esta situación ha levantado sospechas sobre posibles obstrucciones a la justicia y la existencia de una red de colaboradores que alertaron a los responsables de la empresa sobre la inminente llegada de las autoridades. Amelia Pérez, presidenta de la SAE, ha confirmado que se están revisando minuciosamente los elementos encontrados en los establecimientos intervenidos, incluyendo aquellos que se encontraban vacíos, y que se espera la finalización del proceso de entrega de pruebas para avanzar en la investigación.

La SAE también ha advertido que existen indicios de que los responsables de la empresa ya eran conscientes de las acciones judiciales que se estaban llevando a cabo en su contra semanas antes de los operativos. Lili Pink fue fundada en 2006 en Bogotá por la familia Abadi, específicamente por Max Abadi y su hijo David Abadi, con la visión de ofrecer una alternativa competitiva a marcas de ropa femenina ya establecidas en el mercado, como Leonisa.

La marca rápidamente ganó popularidad y se expandió a nivel nacional e internacional, diversificando su catálogo para incluir no solo prendas de vestir, sino también pijamas, lencería, maquillaje y otros productos relacionados con la moda y el cuidado personal. Sin embargo, en 2015, la propiedad de la marca fue transferida al holding panameño Lili Brands, que se convirtió en el único dueño de la compañía. Actualmente, Lili Pink opera en Colombia bajo la franquicia Fast Moda S.A.

S., y Lorena Bernal Castro se desempeña como su representante legal. Bernal Castro ha declarado que la empresa está dispuesta a defender su reputación y a colaborar con las autoridades para esclarecer las acusaciones que se han presentado en su contra.

Las investigaciones recientes han revelado que la organización delictiva presuntamente detrás del esquema de contrabando y lavado de activos estructuró una red compleja de importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para introducir prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos en el mercado nacional, con el objetivo de darles una apariencia de legalidad. La Fiscalía General de la Nación ha confirmado que esta red se dedicaba a la importación ilegal de mercancías y a la evasión de impuestos, generando un grave perjuicio a la economía del país.

Un aspecto particularmente llamativo de la investigación es la identificación de un individuo que aparece como el accionista mayoritario de las empresas involucradas en el esquema ilícito. Sin embargo, su perfil profesional y experiencia laboral revelan que ha trabajado principalmente como conductor en diversas empresas, lo que plantea interrogantes sobre su capacidad para gestionar y controlar una operación empresarial de esta magnitud.

La SAE ha afirmado que, ante el escándalo que rodea a Lili Pink, los supuestos empresarios que figuraban como propietarios de las compañías que movieron las millonarias cifras han huido del país para evitar ser capturados y procesados. Este comportamiento refuerza las sospechas de que se trata de testaferros o personas que actuaban en nombre de los verdaderos responsables de la red delictiva.

El conductor en cuestión habría entregado su nombre en una actividad conocida como testaferrato, con el objetivo de ocultar la identidad de los verdaderos dueños de las empresas y protegerlos de las investigaciones. El hombre fue judicializado tras los operativos contra las tiendas de Lili Pink, pero tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial después de la imputación de cargos, lo que ha retrasado la definición de la medida de aseguramiento que se le aplicará.

La investigación continúa en curso y las autoridades esperan obtener más información sobre el papel de este individuo y de otros posibles implicados en el esquema de contrabando y lavado de activos





BLUSantanderes / 🏆 18. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lili Pink Contrabando Lavado De Activos DIAN SAE Investigación Fraude Testaferrato Abadi Fast Moda S.A.S.

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Denuncia pone en jaque millonarias exportaciones de combustible colombianoUna denuncia ante la Dirección de Hidrocarburos y la Fiscalía investiga presuntos delitos de falsedad en documento y fraude procesal en exportaciones de combustible, vinculadas a empresas distribuidoras del país. El caso está relacionado con el buque Ocean Mariner, interceptado por EE.UU. por desviarse hacia Cuba con un cargamento valorado en 6,9 millones de dólares. Autoridades colombianas y estadounidenses investigan si el combustible era diésel subsidiado de contrabando.

Read more »

Allanamientos en Lili Pink revelan entramado de contrabando y lavado de activosAutoridades incautaron dinero, contabilidades y activos por miles de millones de pesos en allanamientos a locales de Lili Pink, vinculando a la cadena con empresarios colombo-panameños acusados de contrabando y lavado de activos a través de empresas fachada y operaciones de comercio exterior ilegales. Los empresarios Abadi, señalados como cerebros del entramado, ya salieron del país y se defenderán virtualmente.

Read more »

Empresarios detrás de Lili Pink se fueron del país antes del megaoperativo en su contra por lavado y contrabando: habla su apoderadoEn allanamientos a los locales y oficinas de la conocida cadena de almacenes Lili Pink, autoridades incautaron dinero en efectivo, contabilidades, saldos en cuentas bancarias por 4.

Read more »

Empresarios detrás de Lili Pink se fueron del país antes del megaoperativo en su contra por lavado y contrabando: habla su apoderadoEn allanamientos a los locales y oficinas de la conocida cadena de almacenes Lili Pink, autoridades incautaron dinero en efectivo, contabilidades, saldos en cuentas bancarias por 4.

Read more »

Esta es la identidad del único capturado en la redada contra Lili Pink por caso de supuesto contrabandoA una semana de la redada que desplegó la Fiscalía en 405 tiendas de Lili Pink, por presuntas actividades de contrabando y lavado, se ha materializado una captura.

Read more »