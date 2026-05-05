Lili Pink responde a investigaciones por contrabando y lavado de activos

La empresa de ropa interior Lili Pink salió a la defensa tras las investigaciones iniciadas por las autoridades nacionales, negando cualquier responsabilidad penal o administrativa por delitos de contrabando, lavado de activos o extinción de dominio.

La empresa de ropa interior y deportiva Lili Pink emitió un pronunciamiento oficial este martes 5 de mayo en respuesta a las investigaciones que las autoridades nacionales están llevando a cabo en su contra.

La compañía enfatizó que, hasta el momento, no existe una decisión judicial firme que establezca su responsabilidad penal o administrativa por delitos como contrabando, lavado de activos o procesos de extinción de dominio. Lili Pink aclaró que las investigaciones se encuentran en una etapa preliminar, lo que significa que las informaciones que han circulado no representan conclusiones definitivas de la justicia.

La empresa afirma estar ejerciendo plenamente su derecho a la defensa y asegura que todas las mercancías objeto de investigación cuentan con las declaraciones de importación correspondientes y los comprobantes de pago requeridos por la ley. La situación legal de Lili Pink, según su apoderado legal, el abogado penalista Iván Cancino, debe entenderse como una investigación en curso y no como una condena anticipada.

Cancino explicó que la empresa está vinculada a estos procesos, incluyendo los de extinción de dominio, pero insistió en que su estatus jurídico no ha cambiado debido a la falta de una sentencia ejecutoriada. El abogado subrayó que la presunción de inocencia de la compañía permanece intacta.

Un aspecto crucial de la defensa de Lili Pink es la denuncia de discrepancias significativas entre los valores financieros que se han divulgado públicamente y las cifras reales que figuran en los expedientes administrativos. La empresa solicita que estas inconsistencias sean aclaradas formalmente ante las autoridades competentes durante el proceso judicial. La defensa argumenta que todas las operaciones comerciales de la marca, tanto en Colombia como en sus sedes en América Latina, cumplen con las regulaciones aplicables.

En este sentido, se indica que las acciones de la administración tributaria están siendo impugnadas en las instancias correspondientes para demostrar la transparencia de sus importaciones. Más allá de las implicaciones legales, la defensa de Lili Pink destaca la importancia económica de la empresa en la región, señalando que actualmente genera más de 3.000 empleos directos.

Este factor se utilizó para solicitar un manejo cuidadoso de la información y el respeto al debido proceso, con el fin de evitar daños injustificados a su reputación. El abogado Iván Cancino hizo un llamado a la opinión pública para que mantenga la cautela al interpretar la situación y aseguró que el equipo legal mantendrá una postura de transparencia y colaboración con la justicia.

La empresa se compromete a realizar pronunciamientos adicionales a medida que se obtengan más detalles y la Fiscalía proporcione más información. La compañía confía en que, a través del debido proceso, se demostrará su inocencia y se aclararán las inconsistencias que han surgido en relación con las investigaciones. Lili Pink reafirma su compromiso con el cumplimiento de la ley y su contribución al desarrollo económico y social de la región.

La empresa espera que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva y objetiva, basada en pruebas sólidas y respetando los derechos fundamentales de la compañía y sus representantes legales. La defensa de Lili Pink considera que las acusaciones formuladas carecen de fundamento y que se basan en información inexacta o incompleta. La empresa está dispuesta a colaborar plenamente con las autoridades para esclarecer cualquier duda o inquietud que puedan tener.

Sin embargo, la empresa también se reserva el derecho de defender sus intereses y de proteger su reputación en caso de que se produzcan acciones injustificadas o difamatorias. La compañía confía en que el sistema judicial colombiano garantizará un juicio justo y equitativo, en el que se respeten todos los derechos de la defensa.

Lili Pink se muestra optimista en cuanto al resultado final de las investigaciones y espera que se demuestre su inocencia en todos los cargos que se le imputan. La empresa reafirma su compromiso con la transparencia, la ética y el cumplimiento de la ley en todas sus operaciones comerciales





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