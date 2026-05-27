La Fiscalía ha descubierto una red de presunto contrabando y lavado de activos en las tiendas de ropa Lili Pink y Yoi, lo que ha llevado a que se soliciten la terminación unilateral de más de 80 contratos de arrendamiento.

Las tiendas de ropa Lili Pink y Yoi enfrentan una nueva crisis después de que la Fiscalía descubriera una red de presunto contrabando y lavado de activos .

Según informes, la operación pasó a manos del Estado hace un mes y desde entonces han habido ciertas resistencias por parte de algunos empresarios y compañías proveedoras de servicios. Esto ha llevado a que más de 80 contratos de arrendamiento hayan sido solicitados para ser terminados unilateralmente por los centros comerciales, lo que afectaría al menos el 22% de los establecimientos de comercio a nivel nacional y cerraría al menos 260 puestos de trabajo.

Muchas de las personas afectadas son madres cabeza de hogar, lo que ha generado preocupación entre los empleados y empresarios. Sin embargo, el vicepresidente de Sociedades de la Sociedad de Activos Especiales, Diego Chávez, ha dado un parte de tranquilidad a la ciudadanía y al empresariado asegurando que desde la sociedad activos especiales, los esfuerzos están dirigidos a la conservación del empleo y a la continuidad de la compañía.

Esto ha generado un poco de alivio, pero la situación sigue siendo incierta y muchos están esperando a ver qué sucederá a continuación. La situación es compleja y hay muchas variables en juego, pero lo que está claro es que la crisis afectará a muchas personas y empresas, y es importante que se encuentren soluciones para mitigar el impacto.

La Fiscalía ha estado investigando la red de presunto contrabando y lavado de activos y ha encontrado evidencia de que varias personas y empresas están involucradas en la misma. Esto ha llevado a que se tomen medidas para detener la actividad ilícita y proteger a los ciudadanos. La situación es delicada y requiere una respuesta cuidadosa y considerada. Es importante que se encuentren soluciones para resolver la crisis y proteger a los empleados y empresarios afectados.

La situación sigue siendo incierta y muchos están esperando a ver qué sucederá a continuación. La Fiscalía ha estado trabajando para detener la actividad ilícita y proteger a los ciudadanos, y es importante que se encuentren soluciones para resolver la crisis y proteger a los empleados y empresarios afectados





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