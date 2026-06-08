Lilibeth Chacón hace historia y se convierte en tetracampeona de la Vuelta a Colombia Femenina

La venezolana Lilibeth Chacón conquistó su cuarto título en la Vuelta a Colombia Femenina,成为 la ciclista más ganadora de la prueba tras defender su liderato en la contrarreloj final. La edición 2026 también destacó el talento de nuevas figuras como Angie Londoño y Zara Lamprea.

La Vuelta a Colombia Femenina 2026 culminó con un hecho histórico: la venezolana Lilibeth Chacón se consagró tetracampeona, convirtiéndose en la ciclista más ganadora de la prueba tras defender con éxito el liderato en la contrarreloj final.

La competencia, que recorrió 610,3 kilómetros por Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda, también destacó el surgimiento de una nueva generación de talentos colombianos. Chacón, del equipo Eneicat-Becall, acumuló un tiempo total de 18 horas, 30 minutos y 4 segundos, asegurando la camiseta amarilla tras una actuación sólida en la etapa definitiva de 30 kilómetros entre el Ingenio Risaralda y Apía, queincluyó una exigente subida de segunda categoría con rampas de hasta el 8,1 %.

Además del título general, Chacón dominó las clasificaciones de regularidad, con 60 puntos, y de montaña, con 41 unidades, ratificando su superioridad en diversos terrenos. La victoria en la última etapa fue para Laura Daniela Rojas, del Team Sistecrédito, quien marcó un tiempo de 1 hora y 3 segundos, lo que le permitió ascender al tercer puesto de la clasificación general.

Chacón terminó segunda en la etapa, a 36 segundos, mientras que Zara Sofía Lamprea completó el podio parcial a 1 minuto y 22 segundos. El liderazgo de Chacón se había consolidado previamente en la cuarta etapa, con su triunfo en el mítico Alto de La Línea, y se reforzó con otra victoria en la llegada a Santuario.

El podio final de la Vuelta lo completaron Angie Mariana Londoño, segunda a 2 minutos y 4 segundos, y Laura Daniela Rojas, tercera a 2 minutos y 15 segundos. El top cinco lo cerraron Jasmin Soto, cuarta a 4 minutos y 5 segundos, y Zara Lamprea, quinta a 4 minutos y 54 segundos.

La edición 2026 también dejó un balance muy positivo para el futuro del ciclismo femenino nacional, con figuras jóvenes como Londoño, de 20 años, que ganó la clasificación sub-23 y fue subcampeona; Zara Lamprea, de 17 años, revelación con el quinto lugar general y segunda en sub-23; y Rojas, de 23 años, que cerró con victoria de etapa y tercer puesto. La competencia, respaldada por el Ministerio del Deporte con una inversión cercana a los 500 millones de pesos, forma parte de los 13 grandes eventos internacionales apoyados en 2026, consolidándose como uno de loscertámenes más importantes del calendario





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