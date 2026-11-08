Lina María Parra Ochoa: la escritora de Medellín que une brujería, campo y muerte

Lina María Parra Ochoa, autora de La mano que cura, habla de Heliconia, las historias de brujas y la muerte como raíces de su literatura en Medellín.

Lina María Parra Ochoa es una escritora de Medellín de quien muchos lectores hablan en la ciudad, aunque resulta difícil encontrarla fuera de sus compromisos. Participa en conversatorios y lecturas todos los meses, pero su presencia pública contrasta con una vida cotidiana discreta.

Su única novela publicada hasta el momento es La mano que cura, editada por Alfaguara en 2023. Para numerosas lectoras y lectores, el libro funciona como un objeto casi sagrado, porque encuentran en él la validación de la intuición como forma de afrontar el mundo y tomar decisiones.

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La obra completa de la autora incluye Malas posturas (Eafit, 2018), Llorar sobre la leche derramada (Animal Extinto, 2022) y Una cosa salvaje que conoce la muerte (Alfaguara, 2026). En las menciones de usuarios de redes sociales, el rasgo más citado de sus personajes es la figura de la mujer bruja.

Heliconia y los recuerdos inventados de la infancia

Heliconia, municipio del suroeste antioqueño, aparece en un par de cuentos y en la novela de Lina María Parra Ochoa, quien asocia ese pueblo con la familia de su madre.

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La autora explica que visitó Heliconia con frecuencia, sobre todo en la infancia y en el primer tramo de la adolescencia, cuando su abuelo todavía vivía allí. Parte de esa imagen, sin embargo, se construyó a partir de relatos repetidos por su mamá, sus tías y sus abuelos.

Lina María Parra Ochoa describe su escritura como un ejercicio de invención de recuerdos que no le pertenecían, porque no le tocó vivir la infancia que tuvieron su madre y sus tíos en el campo. Así, Heliconia se volvió en sus páginas un lugar recordado desde la imaginación.

Brujas, espectros y la muerte en la escritura

La narrativa de Lina María Parra Ochoa se alimenta de las historias de brujas, ánimas y bolas de fuego que la autora escuchó durante su crianza en el mundo rural antioqueño.

En Llorar sobre la leche derramada, un cuento narra cómo una hermana de la narradora sufre parálisis del sueño, un episodio que los campesinos atribuían a una bruja sentada sobre su pecho. Para la autora, ese universo de lo espectral fue uno de los gérmenes de su deseo de narrar.

Lina María Parra Ochoa afirma que sus primeras lecturas fueron, sobre todo, esas historias de la infancia, y que lo que permaneció en ella fue el acto de contarlas. Reconoce que hoy lee menos de lo que leía de niña y adolescente.

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Sobre la muerte, la escritora señala que sus tres libros de cuentos inician con la muerte de un personaje y que, en la novela, el padre ya ha muerto cuando comienza la historia. Admite una atracción que no sabe explicar, y distingue un lado estético o morboso, ligado a su infancia, y otro que surge a lo largo del proceso de escritura.

Lectores de Lina María Parra Ochoa y su obra

Lina María Parra Ochoa conversó sobre estos temas en la librería Antimateria, en Medellín, durante una tarde en la que una paloma encerrada entre tejas y una reja interrumpía la entrevista.

La autora dice no creer en los presagios, aunque reconoce que algunas aves se asocian con malos augurios. Su perspectiva se distingue de la de otros colegas de Medellín, que suelen abordar temas como el viaje del paisa hacia el mar, la vida del barrio y el narcotráfico.

La recepción de sus lectores se concentra en la validación de la intuición que ofrece La mano que cura, según las menciones registradas en redes sociales. El texto no detalla planes futuros de la autora más allá de su obra publicada y de los conversatorios y lecturas que realiza cada mes en Medellín.