La FCF convocó a 23 jugadoras para los duelos contra Australia en noviembre y diciembre. Linda Caicedo lidera la lista rumbo al Mundial de Brasil 2027.

La Federación Colombiana de Fútbol oficializó la lista de 23 seleccionadas que representarán a Colombia en los próximos compromisos internacionales ante la selección de Australia. El anuncio incluye el regreso de Linda Caicedo como la novedad más destacada de la nómina que dirige el técnico Ángelo Marsiglia.

Estos partidos amistosos están programados para cerrar la campaña de 2026 con dos encuentros de alta exigencia. El primer choque se disputará el 28 de noviembre en Canberra, seguido del segundo duelo el 2 de diciembre en Geelong. La concentración del equipo femenino comenzó este domingo y se extenderá hasta el 3 de diciembre para finalizar la preparación.

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Linda Caicedo vuelve a la disciplina nacional

Linda Caicedo, delantera del Real Madrid, reintegra el grupo nacional tras haber estado ausente en la anterior fecha FIFA. Su regreso marca un punto de inflexión en la estrategia ofensiva del equipo, ya que la atacante se ha consolidado como una de las figuras más relevantes del fútbol femenino a nivel global.

La selección colombiana llega a esta doble jornada con una motivación adicional tras haber conquistado la primera CONMEBOL Liga de Naciones Femenina. Este título refuerza el estatus de la Tricolor, que además ya aseguró su clasificación para el Mundial de Brasil 2027.

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Plantel con experiencia internacional

La nómina de 23 convocadas refleja una distribución equilibrada entre jugadoras con experiencia en ligas europeas y talentos locales del fútbol colombiano. El elenco está conformado por profesionales que compiten en equipos de prestigio internacional, lo que garantiza un nivel técnico elevado durante los preparativos.

En la línea defensiva y media, el cuerpo técnico contó con la participación de Daniela Caracas del Deportivo La Coruña en España, Jorelyn Carabalí del Boston Legacy en Estados Unidos, y Manuela Vanegas del Brighton en Inglaterra. También integraron la lista Daniela Arias del Club León en México, Stefanía Perlaza del Deportivo Cali y Mary José Álvarez del Al-Qadsiah en Arabia Saudita.

La mitad del campo contó con la presencia de Melissa Moreno del Atlético Nacional, Mariana Muñoz del América de Cali, Daniela Montoya del Alianza Lima en Perú, Gabriela Rodríguez del Cruzeiro en Brasil, Daniela Garavito del Independiente Santa Fe e Ilana Izquierdo del Tigres en México.

La defensa y portería incluyeron a Melanin Aponzá e Ingrid Guerra, ambas del Deportivo Cali, Valerín Loboa del Portland Thorns en Estados Unidos, Wendy Bonilla del Santos en Brasil, Gisela Robledo del Corinthians en Brasil, Karla Torres del París FC en Francia y Kelly Ibargüen del Independiente Santa Fe.

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Desafío contra Australia rumbo al Mundial

Australia representa un rival de alto nivel que, al igual que Colombia, se encuentra en proceso de preparación para el Mundial de Brasil 2027. El destino es especial para la generación actual, ya que durante el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, la Selección Colombia femenina registró su mejor actuación en una Copa del Mundo.

La Tricolor logró victorias históricas en esa edición continental, marcando un hito en la historia del fútbol colombiano. Este regreso a territorio australiano sirve como una prueba de fuego vital para ajustar el funcionamiento táctico del equipo bajo las órdenes de Ángelo Marsiglia.

Con la ilusión renovada por el título de la Liga de Naciones y el regreso de su estrella principal, la Selección Colombia femenina busca consolidar su estatus de potencia continental. Estos dos encuentros en noviembre y diciembre constituyen el cierre de calendario para 2026 antes de concentrar esfuerzos en el torneo mundialista.