Lindemann confirma su primer concierto en Colombia para abril de 2027

Till Lindemann de Lindemann aterriza en Bogotá el 25 de abril de 2027. Entradas desde 209.000 COP. Descubre detalles del show solista.

El artista Till Lindemann, líder indiscutible del proyecto musical Lindemann, oficializó su presentación inaugural en Colombia para el domingo 25 de abril de 2027. El evento se llevará a cabo en el escenario de El Corazón de Bogotá, venue anteriormente identificado como el Movistar Arena. Esta llegada marca un hito histórico para la escena musical colombiana, ya que representa la primera vez que el vocalista alemán pisa territorio nacional con su banda solista.

Detalles del evento solista en Bogotá

El concierto programado para la capital colombiana abrirá sus puertas al público general a las 07:00 p. m. del día indicado. Las puertas permanecerán abiertas para que los asistentes puedan ubicarse y disfrutar del ambiente previo al inicio del espectáculo principal. La organización ha establecido un estricto control de acceso, limitando la entrada únicamente a mayores de 18 años. Esta restricción de edad busca garantizar un entorno adecuado para la naturaleza intensa y provocadora del arte escénico de Till Lindemann.

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Entradas y disponibilidad comercial

La comercialización de los accesos para el público general comenzará el viernes 13 de noviembre a las 10:00 a. m. Los boletos se venderán exclusivamente a través del sitio web oficial de Tu Boleta. Los precios de las entradas al concierto de Lindemann en Bogotá oscilan entre 209.000 pesos y 299.000 pesos. Estos montos especificados no incluyen los servicios adicionales que pueda cobrar la plataforma de venta. La distribución de precios responde a las diferentes zonas disponibles dentro del recinto de El Corazón.

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Trayectoria y evolución artística del cantante

Till Lindemann consolidó su carrera solista con la publicación de los álbumes Skills in Pills en 2015 y F & M en 2019. Estas producciones fueron grabadas inicialmente en colaboración con el productor y multiinstrumentista Peter Tägtgren. Con el tiempo, el proyecto evolucionó hacia una etapa completamente liderada por la visión artística única del creador principal. Su repertorio incluye canciones emblemáticas como Praise Abort, Fish On, Steh Auf, Ich Hasse Kinder, Sport Frei y Zunge. Estas composiciones combinan contundencia sonora, humor negro y una teatralidad sin concesiones.

Impacto cultural y expansión regional

La experiencia de Lindemann en Latinoamérica no se limita a la capital colombiana. El cantante también visitará Brasil, Argentina, Ecuador y México durante este recorrido continental. Estas fechas forman parte de una gira más amplia que busca consolidar la presencia del artista en la región. Se espera que el proyecto incluya fechas adicionales en Estados Unidos y Canadá en un futuro próximo. Mientras Rammstein mantiene su estatus de banda masiva, la propuesta solista permite profundizar en obsesiones estéticas y literarias propias de la trayectoria del músico.