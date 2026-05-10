Lineamientos Uscis durante la Semana del 10 al 16 de Mayo de 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) ha informado cuáles serán los lineamientos aplicables durante la semana del 10 al 16 de mayo de 2026 para quienes tramitan beneficios migratorios como la residencia permanente, permisos de trabajo, Daca y TPS.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( Uscis ) ha informado sobre las pautas que se aplicarán durante la semana del 10 al 16 de mayo de 2026 para quienes tramitan beneficios migratorios como la residencia permanente , permisos de trabajo , Daca y TPS.

La entidad ha señalado que seguirán vigentes las revisiones internas sobre distintos expedientes y que algunas solicitudes continuarán sin una resolución definitiva mientras avanzan controles administrativos y de antecedentes. Las personas protegidas bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca) y el Estatus de Protección Temporal (TPS) seguirán sujetas a los procesos de revisión implementados por Uscis.

El organismo ha indicado que los casos no se cancelaron, pero aclaró que numerosas solicitudes permanecerán pendientes mientras se completan verificaciones migratorias y administrativas. Las demoras afectan principalmente a quienes esperan renovaciones de permisos de trabajo o extensiones de protección migratoria. Durante este proceso, Uscis podrá solicitar nuevamente datos biométricos, entrevistas complementarias o documentación adicional antes de emitir una decisión





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