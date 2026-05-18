Lionel Messi analiza a sus rivales en el Mundial 2026 y hace una advertencia sobre la Albiceleste

Lionel Messi analiza a sus rivales en el Mundial 2026 y hace una advertencia sobre el estado de la Albiceleste. Explica que existen equipos que hoy ostentan un nivel de juego superior y pone nombre y apellido a las selecciones que, según su criterio, llegan en mejor forma.

A menos de un mes del Mundial 2026, Lionel Messi rompe el silencio. El capitán argentino analiza a sus rivales y lanza una advertencia sobre el estado de la Albiceleste.

El astro argentino Lionel Messi alza una réplica de la Copa Mundial tras un partido amistoso contra Panamá, el 23 de marzo de 2023, en Buenos Aires. Ha entrado en su fase definitiva. A menos de un mes de que el balón ruede en las sedes de Estados Unidos, Canadá y México, el capitán de la Selección Argentina analiza sus sensaciones sobre la cita orbital en una reveladora charla con el ‘Pollo’ Álvarez.

En sus declaraciones, el astro rosarino no solo analiza las posibilidades de la Albiceleste para revalidar el título de Qatar 2022, sino que pone nombre y apellido a las selecciones que, según su criterio, llegan en mejor forma. Golpe de autoridad: Vingegaard conquista los Alpes y pone en jaque la ‘Maglia Rosa’ en el Giro de Italia Para el actual jugador del Inter de Miami, la chapa de campeón no le quita objetividad.

Messi fue claro al señalar que existen equipos que hoy ostentan un nivel de juego superior. Cabeza su lista de candidatos: ‘Está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel’, afirmó el zurdo, reconociendo la profundidad de plantilla de los galos. equipo que tras conquistar la Eurocopa ha logrado consolidar un cambio generacional exitoso.

Sin embargo, una de sus menciones más llamativas fue hacia el eterno rival: ‘Si bien hace un tiempito que no está en su mejor momento, siempre es candidato y tiene los jugadores para pelear’, señaló.en la fase de grupos, fue calificada por Leo como ‘muy competitiva’. No obstante, el exjugador del Barcelona dejó la puerta abierta a lo inesperado: ‘Siempre aparecen cosas raras o que uno no imagina’, advirtió, recordando que los mundiales suelen ser el escenario ideal para que selecciones emergentes rompan las apuestas.

Sobre el presente de la campeona del mundo, Messi mantuvo un tono de prudente optimismo. Reconoció que el equipo llega con desafíos, mencionando que algunos integrantes no atraviesan su mejor momento debido ao falta de ritmo, un tema que ha generado preocupación en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni tras confirmarse bajas sensibles en otras selecciones.

‘Hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino siempre. Cuando el grupo está junto quedó demostrado que compite y quiere siempre ganar’, concluyó el capitán





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