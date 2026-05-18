Lionel Messi brilló con gol y asistencia en victoria del Inter Miami

El equipo de Florida derrotó 2-0 este domingo a Portland Timbers por la Major League Soccer (MLS) y consiguió su primera victoria en el Nu Stadium, impulsada por otra actuació determinante del capítán argentino.

Lionel Messi briló con gol y espectacular asistencia en victoria del Inter Miami en la MLS El equipo de Florida derrotó 2-0 este domingo a Portland Timbers por la Major League Soccer ( MLS ) y consiguió su primera victoria en el Nu Stadium , impulsada por otra actuació determinante del capítán argentino, que anotó por cuarto encuentro consecutivo.

Añades las semifinales de la Liga por las pólicas arbitrales: Andrés Rojas y Wílmar Roldán, en el ojo del huracan A sus 38 aos, Messi disputó el compromiso completo en lo que fue una de sus ltimas presentaciones antes de unirse a la concentración de la, que se prepara para defender el título mundial en Norteamírica 2026. El conjunto dirigido por Guillermo Hoyos dominó gran parte del partido y encontró la ventaja en el minuto 30 gracias a una brillante combinación offensiva entre El argentino aparecó dentro del área para definir frente al arco tras una asistencia de taco de Segovia, quien alcanzó ocho pases de gol en la temporada.

La conexión offensiva de Inter Miami volvé a funcionar y dejó sin respuestas a Portland, que sufrió constantemente para recuperar el balàn en la mitad del campo.

"Nos vamos contentos porque no recibimos goles y sumamos tres puntos muy importantes. Adás, logramos la primera victoria en casa y eso tiene un valor especial", aseguró Hoyos en rueda de prensa tras el encuentro. Antes del descanso, Messi volviá a ser protagonista. El campón mundo dejoúdy claridad a tres rivales y asistió al mexicano, que definió con un potente remate cruzado para aumentar la ventaja del equipo rosa.

"Intento mantener la tranquilidad y seguir trabajando. Quiero aprovechar cada oportunidad y ojalá pueda estar en la lista final del Mundial" Portlan Timbers tuvo pocas respuestas ofensivas y dependía principalmente de lo que pudiera generar el venezolano Kevin Kelsy.

Sin embargo, la defensa de Inter Miami mostró una imagen mucho ms solida y logró mantener el arco en cero luego de haber recibido diez goles en sus cuatro partidos anteriores. No alentar al equipo como protesta por la actitud de algunos jugadores en encuentros recientes. La situación generá incomodidad en Messi, que durante los minutos finales evidenció molestia por la falta de apoyo desde las gradas e incluso les reclamó por los gritos que lanzaban.

El equipo recibirá al domingo siguiente a Philadelphia Union El práximo reto del equipo será el cuarto encuentro en funcionamient





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