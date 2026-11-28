Conozca los componentes exactos de la liquidación laboral para 2026. Guía sobre prima, cesantías y vacaciones según el analista Rafael Felipe Gómez.

A medida que se acerca el cierre del año 2026 en Colombia, muchos empleados se interrogan sobre el monto exacto de su liquidación si deciden renunciar o si son despedidos antes de finalizar el ejercicio. El analista laboral Rafael Felipe Gómez aclara que la terminación del contrato laboral, sin importar quién inicie la decisión, garantiza el pago integral de los derechos acumulados.

Componentes esenciales de la liquidación

La respuesta definitiva es que el empleador debe abonar independientemente de si el trabajador renuncia o es separado. Esta liquidación no es opcional y debe incluir todos los salarios pendientes no pagados y las cesantías causadas que aún no hayan sido depositadas en el fondo correspondiente.

Also read Prima de diciembre 2026: el reto financiero que enfrentan las empresas colombianas para cerrar el año

Además de los salarios, el pago debe contemplar la prima de servicios proporcional calculada según el tiempo trabajado durante el semestre. También se deben abonar los intereses legales generados sobre las cesantías causadas y el valor de las vacaciones acumuladas que el trabajador no haya podido disfrutar durante su permanencia en la empresa.

El experto enfatiza que no existe penalización por finalizar el vínculo antes del 31 de diciembre. El trabajador tiene derecho a recibir estos valores de inmediato, sin necesidad de esperar a la consignación de las cesantías del año siguiente ni hasta la fecha fija de cierre anual para realizar estos cálculos.

Advertisement

Diferencias entre renuncia y despido sin causa

Es crucial distinguir entre terminar el contrato voluntariamente o mediante un despido injustificado. Si el empleado presenta su renuncia, recibe la liquidación correspondiente de derechos causados, pero por regla general no accede a una indemnización adicional por parte de la empresa.

Por el contrario, cuando la empresa decide romper el contrato sin una justa causa legalmente válida, está obligada a pagar una indemnización adicional al monto de la liquidación estándar. Este pago extra compensa la terminación anticipada y depende directamente de la modalidad contractual firmada inicialmente.

Para los contratos a término fijo, la indemnización equivale a los salarios del tiempo que faltaba para cumplir el plazo pactado. Por ejemplo, si un contrato vencía en marzo de 2027 y el trabajador es despedido en noviembre de 2026, debe recibir los salarios del periodo restante no consumido.

En el caso de los contratos a término indefinido, el cálculo de la indemnización varía según el salario base del trabajador y su antigüedad en la compañía. Por tanto, no existe una cifra única y el valor final se determina en función de las condiciones particulares de cada relación laboral específica.

Advertisement

Preaviso y justa causa en la terminación

Cuando un contrato a término fijo llega a su fecha pactada, es fundamental verificar si el empleador cumplió con el preaviso legal establecido. La norma general exige comunicar por escrito la intención de no renovar el contrato con una anticipación mínima de 30 días calendario.

Si la empresa incumple este requisito de preaviso, el contrato puede renovarse automáticamente. En ese escenario, si el empleador intenta terminar el vínculo laboral después de dicha renovación, debe revisarse si corresponde el pago de una indemnización adicional por la ruptura abrupta.

Sin embargo, si el empleador demuestra la existencia de una justa causa legal para terminar el contrato, queda exento de pagar la indemnización por despido. Esta justa causa elimina la obligación de indemnizar, pero no extingue el deber de pagar los derechos laborales ya acumulados hasta la fecha de terminación.

Para invocar una justa causa válida, el empleador debe cumplir estrictamente con el debido procedimiento aplicable. Esto incluye demostrar la existencia del hecho y respetar el derecho fundamental del trabajador a ser escuchado antes de tomar la decisión final de separación laboral.