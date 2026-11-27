Canal RCN confirmó el regreso del reality show. Carlos Ochoa divulgó una lista con cerca de 30 posibles figuras para la cuarta edición en 2027.

Canal RCN ha confirmado oficialmente que La Casa de los Famosos regresará con una cuarta temporada programada para el año 2027. Tras el anuncio oficial realizado durante la final de la tercera edición, el entretenimiento colombiano se ha enfocado en especular sobre el futuro elenco. La producción del programa ha dejado en claro que no existen candidatos oficiales hasta el momento.

Divulgación de lista preliminar por Carlos Ochoa

El periodista de entretenimiento Carlos Ochoa ha revelado una extensa lista con cerca de 30 nombres que podrían participar en la nueva temporada. Esta información surge como posible respuesta a las dudas sobre quiénes integrarán el reality show. Los candidatos incluyen actores, creadores de contenido, modelos y cantantes con trayectoria previa.

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Entre los nombres destacan figuras como Alina Lozano, Camilo Cuervo, Rafael Chávez y Chucho Forero. También se mencionan a La Piry, Luchito Humor, Elizabeth Loaiza y El Agropecuario. La lista se completa con Sebastucho, Maite Torres, Javier Gómez, Susana Torres, Ana Victoria Beltrán, Valentina Valderrama, Andrea Valdiri y Carlos Feria.

Figuras recurrentes y conexión digital

Algunos de estos nombres ya habían sido vinculados anteriormente al casting del programa. El caso de Elizabeth Loaiza es particularmente notable por su presencia constante en las versiones del reparto. Su nombre ha surgido en diversas informaciones no oficiales sobre la selección de participantes.

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El Agropecuario, cuyo nombre real es Juan David Tejada, ha sido mencionado en las últimas semanas como un posible ingreso. No obstante, ni él ni el canal han confirmado su participación. El formato parece priorizar personalidades conocidas en redes sociales.

Javier Gómez también aparece nuevamente entre los candidatos. Este actor estuvo cerca de ingresar al formato en ocasiones anteriores. Su posible regreso generaría interés por su experiencia previa en reality shows.

Confirmación oficial y fechas de estreno

El retorno del programa se confirmó durante la final de la tercera temporada celebrada el pasado 29 de mayo de 2026. En ese evento, Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron la cuarta edición. Canal RCN validó la continuidad del formato a través de sus canales oficiales.

La producción mantiene el secretismo sobre la lista definitiva. No se ha revelado una fecha exacta para el estreno del programa. La temporada está scheduled para el año 2027. Los seguidores debaten cuál será el impacto de estas figuras en la convivencia.

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Estrategias y controversias del formato

Los anteriores episodios han demostrado que el casting genera conversación antes del inicio. Los enfrentamientos, alianzas y estrategias definen la dinámica. La selección final será clave para el éxito de la nueva edición. El público aguarda anuncios oficiales para validar estas especulaciones.