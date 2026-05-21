Literatura no funciona solo por influencias directas, sino por redes de relaciones, citas y reescrituras entre textos

El artículo original presenta una teoría y análisis sobre una cadena de relaciones literarias y culturales entre textos. La literatura es presentada como un lugar de citas y un círculo hermenéutico, donde los textos interactúan y se refugian entre sí.

Se plantea la idea de que la literatura no funciona por influencias directas, sino por redes de relaciones, citas y reescrituras entre textos. El siguiente texto es una adaptación corta de un artículo original, que los lectores atentos podrán encontrar en internet, donde ha teorizado y analizado esta cadena de relaciones literarias y culturales de un texto en otro.

No se trata de influencias, sino de un sistema de referencias de temas reconocidos. La literatura será el lugar de las citas, un lúdico círculo hermenéutico al que se le observa para desmontar sus antecedentes o recurrencias. Será también un reflujo de voces, una reactualización y una constante revisitación, mediante la transtextualidad.

Se trata de indicar en resumen, el carácter relacional de la literatura, de manera que se encuentra la intertextualidad, o comparecencia de un texto en otro, mediante plagio, citación o alusión, y que es la que nos interesa en este caso





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Literature Influences Citations References System Of Recognition Intertextuality

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