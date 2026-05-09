Liverpool vs Chelsea: Una batalla por sí mismos en Anfield

Este fin de semana se enfrentarán Liverpool y Chelsea en uno de los partidos más atractivos de la recta final de la Premier League, con ambos equipos enfrentándose y con realidades muy diferentes en Inglaterra. Después de los enfrentamientos anteriores, Liverpool ha comenzado a fortalecer su proyecto y a competir de manera consistente, mientras que Chelsea ha estado atravesando una crisis de resultados y ha confiado en los puestos internacionales. ¿Cuál de los dos equipos saldrá victorioso de esta batalla en Anfield?

Liverpool y Chelsea vuelven a cruzarse este fin de semana en uno de los partidos más atractivos de la recta final de la Premier League , correspondiente a la jornada 36 .

Los duelos entre ambos equipos en la temporada 2026-2027 han sido contrastantes, con Liverpool iniciando la temporada con expectativas similares y terminando como líderes con una notable diferencia, mientras que Chelsea ha vivido una crisis de resultados tras el fracaso en el Mundial de Clubes. Ahora, en una nueva edición, Liverpool saldrá al terreno de juego con bajas importantes en ataque y una defensa cuestionada, mientras que Chelsea intentará remontar el escenario con recuperados importantes en defensa.

La lectura de este partido será clave para los objetivos europeos de ambos equipos, sin embargo, Anfield continuará siendo un escenario fuerte para Liverpool y representa una ventaja importante para el equipo dirigido por Arne Slot. Los factores físicos de varios jugadores clave continuarán siendo un peso en la balanza, pero la recuperación del arquero Giorgi Mamardashvili representa una noticia positiva para el cuerpo técnico. ¿Dónde se quedará la victoria? ¿En Liverpool? ¿O en Chelsea? Siga nuestra transmisión y descubr





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