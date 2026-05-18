Lizcano vuelve a acusar desigualdad en la campaña VOCsOL, desmarca del proyecto Petro y atacó a Cepeda

El candidato a la Presidencia por el segundo bloque, Hernán Lizcano, volvió a acusar desigualdad en la campaña y desmarcó a Gustavo Petro y Iván Cepeda, señalando sus diferencias en temas de seguridad y salud.

A pocos días de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, el candidato Lizcano aseguró en El Radar que su campaña ha ganado reconocimiento en las calles, pese a que, según dijo, eso no se refleje en las encuestas.

Durante la entrevista, el exministro TIC defendió su independencia política y tomó distancia del proyecto del presidente Gustavo Petro y de otros candidatos. Aunque hizo parte del gobierno Petro como ministro TIC y director del Dapre, Lizcano insistió en que nunca ha sido integrante del proyecto. Durante la entrevista, Lizcano destacó su gestión en el Ministerio TIC, asegurando que logró conectar a ‘3 millones de colombianos’, impulsar el 5G y fortalecer proyectos de inteligencia artificial.

Sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, el candidato aseguró que tuvo una experiencia positiva.

‘El presidente conmigo fue un hombre serio, respetuoso y me dejó hacer lo que yo quise hacer en el ministerio’ aseguró Lizcano. Lizcano también marcó diferencias con el candidato Iván Cepeda, especialmente en temas de seguridad y salud. Según dijo, el país necesita una política de seguridad ‘más contundente’ y cuestionó la idea de resolver todos los conflictos mediante el diálogo.

‘Con un Estado débil nunca va a tener paz’ sostuvo. Entre sus propuestas, Lizcano planteó declarar una emergencia humanitaria en salud durante los primeros 100 días de gobierno y también anunció un plan de reactivación económica que incluiría volver a explorar hidrocarburos. Durante la entrevista, Lizcano criticó el manejo de las encuestas y aseguró que existe desigualdad para los candidatos independientes, señalando dificultades para acceder a financiación y espacios en debates presidenciales.

Finalmente, invitó a los colombianos a votar por nuevas opciones políticas y no dejarse llevar únicamente por las encuestas





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