Llamada del arte y la memoria en Colombia: madres de víctimas abordan el Mes de la Madre

Este artículo describe cómo las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia viven el Mes de la Madre durante mayo. Algunas reportan tristeza y nostalgia, mientras que otras expresan resistencia y su lucha contra el olvido.

Entre fotografías, tejidos, flores y conversaciones llenas de emoción, varias madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia enfrentan la fecha del Día de la Madre de formas diversas.

Algunas mujeres relatan tristeza y otras resistencia, ya que el Mes de la Madre representa para ellas la memoria, ausencia y nostalgia de sus hijos desaparecidos y asesinados. Además, hay quienes se expresan a través del arte y la creación de parques memorial como expresión de vida en medio de la muerte





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