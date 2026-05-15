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Llamada del arte y la memoria en Colombia: madres de víctimas abordan el Mes de la Madre

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Llamada del arte y la memoria en Colombia: madres de víctimas abordan el Mes de la Madre
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📆5/15/2026 11:31 PM
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Este artículo describe cómo las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia viven el Mes de la Madre durante mayo. Algunas reportan tristeza y nostalgia, mientras que otras expresan resistencia y su lucha contra el olvido.

Entre fotografías, tejidos, flores y conversaciones llenas de emoción, varias madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia enfrentan la fecha del Día de la Madre de formas diversas.

Algunas mujeres relatan tristeza y otras resistencia, ya que el Mes de la Madre representa para ellas la memoria, ausencia y nostalgia de sus hijos desaparecidos y asesinados. Además, hay quienes se expresan a través del arte y la creación de parques memorial como expresión de vida en medio de la muerte

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