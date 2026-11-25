Los jugadores de Llaneros denuncian incumplimiento de salarios y cuestionan el uso de la corporación Futuros Llaneros ante autoridades colombianas.

El plantel profesional de Llaneros Fútbol Club ha formalizado una denuncia contra la directiva del club por el incumplimiento sistemático en el pago de salarios durante los últimos dos meses. Los futbolistas han expresado su profundo descontento con la situación financiera de la institución, utilizando a la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales ( ACOLFUTPRO) como canal oficial para hacer llegar sus reclamos a las instancias competentes. Este movimiento marca un punto de quiebre en la relación entre los jugadores y la administración del equipo, evidenciando una crisis de liquidez que ya afecta directamente el sustento de los atletas.

Detalles de la denuncia laboral

Los integrantes de la plantilla han documentado que acumulan entre dos y tres meses de salarios pendientes. Además de los pagos regulares, existe un retraso significativo en la entrega de premios por objetivos deportivos que fueron previamente pactados y firmados en contratos legales. Los futbolistas subrayan que la institución se había comprometido verbal y formalmente con ellos a liquidar todas las deudas al finalizar la competición en el segundo semestre de 2026. Sin embargo, la falta de efectividad en esos compromisos ha llevado al colectivo a tomar medidas legales y administrativas urgentes para proteger sus derechos laborales básicos.

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Cuestionamiento del modelo administrativo

La protesta no se limita a la falta de dinero en efectivo, sino que ataca directamente la estructura administrativa utilizada para remunerar a los jugadores. El plantel profesional de Llaneros ha denunciado que un porcentaje significativo de lo realmente pactado con los futbolistas se canaliza a través de una corporación denominada Futuros Llaneros. Esta práctica ha generado sospechas sobre la transparencia de los pagos y la legalidad de los contratos, ya que muchos atletas perciben que esta intermediación corporativa dificulta el cobro directo de sus haberes. La denuncia sugiere que esta metodología podría estar diseñada para eludir obligaciones laborales y de seguridad social.

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Llamado a la intervención estatal

Ante las promesas fallidas de la directiva y la opacidad financiera, los jugadores han pedido explícitamente la intervención del Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Deporte, la Dimayor y la Superintendencia de Sociedades. Solicitan que estas entidades evalúen la legitimidad y legalidad de los manejos financieros del equipo, con especial énfasis en los flujos hacia la corporación mencionada. Los futbolistas argumentan que esta estructura podría estar siendo utilizada para evitar que las cotizaciones al sistema de seguridad social se realicen sobre la totalidad de los ingresos que efectivamente devengan los futbolistas, lo que constituiría una violación grave a la normativa laboral colombiana.

Impacto en la institución

Esta denuncia representa un desafío mayor para la imagen y la operatividad de Llaneros Fútbol Club en el fútbol colombiano. La visibilidad del conflicto a través de ACOLFUTPRO pone al club bajo una lupa pública que podría afectar futuras inversiones, la moral del equipo y la confianza de los patrocinadores. La situación requiere una atención inmediata por parte de las autoridades reguladoras para determinar si existe un delito de estafa laboral o una mala gestión administrativa que amerite sanciones severas. El desenlace de esta disputa definirá no solo el futuro financiero de los jugadores afectados, sino también la estabilidad institucional del club en las próximas temporadas.