Llaneros FC se traslada a Guamal por vencimiento de contrato con Idermeta

Llaneros FC finalizará su uso del estadio Bello Horizonte en Villavicencio el 30 de noviembre 2026 y planea jugar en Guamal en 2027 tras acuerdo con autoridades.

El fútbol colombiano se prepara para un cambio significativo en la estructura local de Llaneros FC, un equipo con profundo arraigo en Villavicencio que podría dejar de disputar sus encuentros en su ciudad histórica. Esta decisión surge tras la notificación oficial del Instituto de Deporte y Recreación del Meta, conocida como Idermeta, para recuperar la gestión del estadio Bello Horizonte-Rey Pelé. El vencimiento del convenio de mantenimiento temporal marca el fin de una etapa administrativa clave para la entidad deportiva.

Cronología de la entrega del estadio

La fecha límite para la transferencia formal de las instalaciones se establece para el 30 de noviembre de 2026. En este acto, representantes de Idermeta y directivos de Llaneros FC verificarán el estado físico del terreno de juego. La revisión incluirá la cobertura vegetal, la nivelación del césped, las zonas intervenidas, la demarcación táctica, los arcos, las redes y el sistema de riego. Asimismo, se auditará el cumplimiento de las actividades de mantenimiento y conservación que estuvieron a cargo del club.

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El documento que formaliza esta solicitud fue fechado el 6 de noviembre de 2026 y dirigido a Aldo Gutiérrez, gerente estratégico de Llaneros. Este comunicado oficializaba las condiciones bajo las cuales la entidad departamental requiere la devolución del escenario deportivo. La información fue difundida inicialmente por el periodista deportivo Julián Capera, quien vinculó el proceso con una intervención técnica en la cancha del estadio.

Explicación oficial y contexto administrativo

Leonardo Ibáñez, director de Idermeta, aclaró que la solicitud de entrega no constituye una expulsión ni una sanción contra el equipo. El funcionario afirmó que deben enfocar correctamente la información publicada, destacando que el vencimiento del 30 de noviembre corresponde únicamente al fin del permiso de uso temporal. Idermeta es la autoridad encargada de administrar el escenario y debe recibir formalmente la cancha al finalizar dicho contrato.

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El acuerdo anterior permitía a Llaneros realizar inversiones en el mantenimiento del césped, cuyos costos eran reconocidos dentro de las obligaciones económicas pendientes con la entidad. Esta cláusula económica y administrativa fue un factor determinante en las recientes discusiones entre ambas instituciones. A pesar de las intervenciones previas en tribunas, cubierta y condiciones generales del estadio, el fin del convenio activa los procedimientos de entrega sin implicar una prohibición de juego en Villavicencio.

Nuevo rumbo hacia Guamal para la temporada 2027

Frente a este escenario, Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros FC, anunció la intención del club de trasladar su sede local al municipio de Guamal, Meta, para la temporada 2027. El dirigente comunicó a través de sus redes sociales que las autoridades locales ya han abierto sus puertas al proyecto. Esta decisión se presenta como una solución inmediata ante los desafíos administrativos actuales, buscando proyección a largo plazo para el equipo.

El municipio de Guamal se encuentra aproximadamente a 40 minutos de Villavicencio, lo que facilita la logística para los desplazamientos. Juan Carlos Trujillo confirmó que la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, ya tiene conocimiento de la intención de cambio de sede. Las adecuaciones locativas en el nuevo escenario están programadas para comenzar el 1 de diciembre, previa obtención de la autorización correspondiente de las autoridades locales.

Procedimientos para oficializar el traslado

El cambio de localía no es una medida definitiva hasta que se completen todos los procedimientos regulados por la Dimayor. Aunque la intención ha sido comunicada oficialmente, Llaneros FC debe cumplir con los requisitos técnicos y administrativos para que el traslado sea ratulado. El club se compromete a adecuar el escenario deportivo de Guamal para cumplir estrictamente con las condiciones exigidas por el fútbol profesional colombiano.

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Este movimiento representa una oportunidad para consolidar la presencia del equipo en el departamento del Meta fuera de Villavicencio. La gestión del club y el apoyo de las autoridades de Guamal son fundamentales para garantizar que las instalaciones estén listas para la competición profesional. El futuro inmediato de Llaneros FC dependerá de la eficiencia en la implementación de estas adecuaciones y la aprobación final del organismo rector del fútbol en el país.