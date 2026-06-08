Llegan a Cartagena nuevas flota de autobuses con tecnología avanzada para Transcaribe

Una nueva flota de 75 autobuses provenientes de China se incorporará a Transcaribe a partir del 20 de junio. Los vehículos cuentan con GPS de alta precisión, cámaras de seguridad, sensores de proximidad, paneles de información en tiempo real, puertos USB y cumplen normas ambientales Euro VI. La renovación busca mejorar la operación y responder a las quejas de los usuarios.

El Distrito de Cartagena ha anunciado la llegada inminente de una nueva flota de autobuses para el sistema de transporte masivo Transcaribe , como parte de una estrategia integral para modernizar el servicio y abordar las quejas recurrentes de los usuarios.

Según declaraciones del mandatario local, los vehículos, provenientes de China, ya están en tránsito por el Canal de Panamá y se espera que el próximo sábado lleguen al puerto de la ciudad. La meta establecida es que estas unidades comiencen a operar a partir del 20 de junio, fortaleciendo significativamente la capacidad operativa del sistema. Inicialmente se han adquirido 55 autobuses, con planes de comprar 20 adicionales para alcanzar un total de 75 unidades nuevas al servicio de los cartageneros.

Esta segunda flota, compuesta por 11 vehículos que se suman a los 44 que ya habían partido previamente, representa un esfuerzo por renovar la infraestructura de transporte público de la ciudad. Los nuevos autobuses estarán equipados con tecnología avanzada para mejorar la experiencia de viaje y la gestión operativa.

Cada unidad contará con un sistema industrial de consola de guía para el conductor, que integra GPS de alta precisión y permite no solo la ubicación exacta del vehículo, incluso con el motor apagado, sino también el monitoreo en tiempo real de toda la flota. Esta información se transmitirá al centro de control mediante comunicación de voz y datos.

Para la seguridad de los pasajeros, los vehículos dispondrán de múltiples cámaras de seguridad en el interior-16 en los articulados, 8 en los padrones y 4 en los busetones-cámaras exteriores y sensores de proximidad. Además, se incorporará un sistema de monitoreo activo de la conducción que detecta microsueño en el conductor y alerta al centro de control, así como cámaras de conteo de pasajeros para recopilar datos de demanda y optimizar el servicio.

La comodidad y accesibilidad también son prioridades en este nuevo diseño. Los autobuses tendrán paneles de información digitales que mostrarán rutas, horarios, próximas paradas, tiempos de espera y novedades operativas en tiempo real, complementados con un sistema de sonido de cobertura total para que los anuncios se escuchen claramente sin volumen excesivo. Se instalarán puertos USB tipo A y tipo C en cada asiento para cargar dispositivos móviles, y se prevé la implementación de conexión WiFi en el futuro.

Para usuarios con movilidad reducida, los vehículos cuentan con plataformas de ascenso y descenso, espacios reservados y un botón especial que alerta al conductor para que asista en la parada. Los parales (asideros) serán más bajos para mayor accesibilidad de quienes viajan de pie.

Desde el punto de vista ambiental, la flota cumple con la norma Euro VI y funciona a gas natural, con un 10% de las unidades siendo eléctricas, lo que marca el inicio de la transición hacia cero emisiones en el sistema de transporte masivo de Cartagena





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