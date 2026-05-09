Lloranza por la muerte de Germán Vargas Lleras, exministro del Interior y vicepresidente de Colombia

Lamentamos la partida de Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y ministro del interior durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y vicepresidente durante las administra- ciones de Juan Manuel Santos. Gracias a su liderazgo, se llevaron a cabo varios programas ambiciosos de infraestructura y obras públicas por medio del que beneficiaron a varios miembros del Clan del Golfo, sumando a los de la Fiscalía y la Policía. Esta noticia también genera polémica debido a sus polémicas y fuertes confrontaciones en el escenario político colombiano.

Murió Germán Vargas Lleras , exvicepresidente y una de las caras más visibles de la política colombiana, como abogado, senador, ministro y vicepresidente, construyó una carrera marcada por un carácter directo y protagonismo en temas de seguridad, así como su apuesta por la modernización de la infraestructura del país.

Nació en Bogotá en 1962, en una familia con tradición política; nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo y sobrino del exmandatario Alberto Lleras Camargo. Sus inicios en la política ocurrieron en 1994 cuando fue elegido senador de la República, cargo que ocupó durante varios periodos y desde el cual se consolidó como una de las voces más visibles en debates de seguridad y justicia.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue ministro del interior y de Justicia entre 2002 y 2003, etapa en la que incluso se realizaron reformas en medio del fortalecimiento de la política de seguridad democrática. En 2010, fundó el partido Cambio Radical, con el que se convirtió en una figura clave dentro de las coaliciones del gobierno en el país





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