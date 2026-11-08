Lluvia intensa inundará el Pascual Guerrero antes del Clásico Vallecaucano

Fuertes lluvias inundaron Cali y el estadio Pascual Guerrero antes del Clásico Vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali. Revisa los detalles.

Una tormenta de gran intensidad afectó la ciudad de Cali durante la tarde del miércoles, generando una situación crítica en las inmediaciones del estadio Olímpico Pascual Guerrero. Las autoridades deportivas y de seguridad preparaban la escena para el Clásico Vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali, un encuentro correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026. Las precipitaciones comenzaron a las 5:20 p. m., alterando los planes de miles de aficionados que esperaban presenciar el evento.

Detalles de La Inundación En Cali

El sector de San Fernando fue uno de los más afectados por la acumulación de agua, lo que complicó significativamente la movilidad vehicular y peatonal. Las imágenes capturadas en las redes sociales mostraban calles convertidas en ríos, con vehículos avanzando a velocidades reducidas y personas buscando resguardo. A pesar del clima adverso, la afluencia de hinchas no se detuvo, evidenciando la alta expectación por el duelo entre los dos equipos más importantes del departamento del Valle del Cauca.

Also read América de Cali vs Deportivo Cali: El clásico vallecaucano definirá el liderato de la Liga BetPlay

Impacto En El Terreno De Juego

La lluvia no solo afectó las vías de acceso, sino que puso en riesgo la continuidad del partido dentro del escenario deportivo. El terreno de juego quedó bajo observación estricta por parte de los técnicos y directivos, quienes debían evaluar si las condiciones permitían garantizar la seguridad de los futbolistas, el cuerpo arbitral y los asistentes. La saturación del césped es un factor determinante que obliga a tomar decisiones sobre la viabilidad del encuentro deportivo.

Dispositivo De Seguridad Y Asistencia

Las autoridades habían implementado un dispositivo de seguridad robusto que incluía a más de 600 policías y agentes de tránsito. Se establecieron cierres especiales en las vías cercanas al estadio para facilitar el flujo de personas y garantizar la integridad pública. Las puertas del estadio estaban programadas para abrir desde las 5:00 p. m., más de tres horas antes del inicio oficial, con el fin de prevenir aglomeraciones peligrosas en las entradas.

Advertisement

Reacciones De Los Aficionados

Muchos aficionados del América de Cali lograron ingresar al estadio a pesar de la lluvia torrencial que caía en la ciudad. Reportes indicaban que, hacia las 5:35 p. m., las filas continuaban activas bajo el aguacero, con seguidores escarlatas esperando su turno para pasar a las gradas. La situación generó una mezcla de frustración por el clima y entusiasmo por ser parte de la historia del fútbol regional.

Regulaciones Y Contexto Del Evento

Por razones de seguridad estrictas, no se autorizó el ingreso de barras organizadas del Deportivo Cali ni de hinchas con indumentaria visitante. Este protocolo busca evitar conflictos entre sectores opuestos. Sin embargo, el principal obstáculo de la jornada no fue la convivencia entre hinchadas, sino la fuerza de la naturaleza, que puso a prueba la resistencia del infrastructure deportiva y la organización del evento.